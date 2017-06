ME v horskej cyklistike budú premiérovo na Slovensku

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Poprad 5. júna (TASR) - Najlepší horskí cyklisti Európy si od 11. do 13. augusta dajú zraz pod Tatrami, aby si zmerali sily na UEC majstrovstvách Európy. Bude to prvýkrát v histórii, čo sa na Slovensku bude konať európsky šampionát v horskej cyklistike. Práve o ME sa v roku 2017 rozšíria preteky Horal a zároveň pribudne aj nová divácky atraktívna disciplína Eliminator.Na pretekoch Horal by malo štartovať viac ako 250 profesionálov, 900 amatérov a 500 detských pretekárov. Pýcha pretekov je najvyšší bod trasy - Kráľova Hola vo výške 1948 m n. m., ktorá bude výzvou pre všetkých účastníkov. "Horský cyklistický maratón Horal je vďaka svojej histórii dostatočne známy v cyklistickej komunite. Pravidelne sa na tomto podujatí koná Slovenský pohár a tentoraz jeho prestíž ešte zvýši štatút ME. Je to pre nás organizátorov i pre región veľká pocta," uviedol riaditeľ pretekov a viceprimátor Svitu Ivan Zima.Prípravu ME si už prišli do dejiska pozrieť aj zástupcovia Európskej cyklistickej únie (UEC). Generálneho sekretára Enrica Della Casu sprevádzali prezident Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Peter Privara, hlavný rozhodca Horala Richard Gross a riaditeľ pretekov Ivan Zima.Tzv. "Horal víkend" bude pozostávať zo štyroch podujatí. Prvým (piatok 11. augusta) bude divácky atraktívna disciplína Eliminator, v ktorej stanovili maximálny počet 150 účastníkov. Druhým budú o deň neskôr klasické preteky Horal, ktoré sú otvorené pre všetkých bez nutnosti licencie. Na nich príprava 5 trás, pričom najdlhšia majstrovská bude mať 134 kilometrov. V nedeľu 13. augusta sú na programe kategórie Elite a Masters a zároveň aj detské preteky - Detská tour Petra Sagana.Divácky mimoriadne atraktívnou disciplínou bude Eliminator, ktorej dejiskom bude Námestie sv. Egídia v Poprade.uviedol majster sveta a autor trate Ondrej Glajza.K prideleniu ME Slovensku významne prispeli dva faktory.uviedol Zima.Významné medzinárodné cyklistické podujatie sa pod Tatry vracia po 18 rokoch, v roku 1999 sa v Spišskej Teplici pri Svite konali MS v cyklokrose. Primátor Popradu Jozef Švagerko verí, že prítomnosť športového podujatia európskeho významu a mnoho pretekárov i divákov prispeje k ďalšiemu zviditeľneniu mesta i regiónu.uviedol Švagerko.Pripravených bude 5 pretekárskych tratí s celkovou dĺžkou 350 kilometrov. Trať pre ME bude mať dĺžku 134 km a celkové prevýšenie 4800 metrov. Organizátori očakávajú prítomnosť najlepších pretekárov z Európy, vrátane medailistov z vrcholných podujatí. Pod Tatrami by počas druhého augustového víkendu nemal chýbať ani olympijský víťaz z Londýna, resp. strieborný z Ria Čech Jaroslav Kulhavý. Skúsenosti s traťou by rád uplatnil Slovák Tomáš Višňovský, ktorý sa pod Tatrami stal majstrom Slovenska. "Mohla by to byť jeho výhoda. Okrem neho by mohol dosiahnuť pekný úspech Martin Haring, no veríme, že prekvapia aj ďalší," dodal Zima.