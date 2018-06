ME v kanoistike: Štvorkajak SR postúpil do finále na 500 m trati

Ilustračná snímka. Foto: OTO TASR/DUNA/MTI Foto: OTO TASR/DUNA/MTI

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Belehrad 8. júna (TASR) - Slovenský štvorkajak v zložení Erik Vlček, Juraj Tarr, Csaba Zalka a Tibor Linka postúpil na ME v rýchlostnej kanoistike v Belehrade do finále na 500-metrovej trati.Vo svojej piatkovej rozjazde skončili Slováci na druhej priečke o 0,367 sekundy za víťaznými Bielorusmi (1:21,781 min). Priamo do finále sa prebojovali po tri lode z oboch jázd, podarilo sa to aj Francúzom, Španielom, Nemcom a Maďarom.Finále je na programe v nedeľu 10. júna o 10.35 h.