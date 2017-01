ME v krasokorčuľovaní: Fernandez o 5. zlato v rade, návrat Kostnerovej

Na snímke španielsky krasokorčuliar Javier Fernandez. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Program ME 2017 v Ostrave:



streda 25. januára: krátky program žien (11.00 hod.), krátky program športových dvojíc (18.45)

štvrtok 26. januára: krátky program tanečných párov (12.00), voľné jazdy športových dvojíc (19.00)

piatok 27. januára: krátky program mužov (11.50), voľné jazdy žien (18.00)

sobota 28. januára: voľné jazdy tanečných párov (13.30), voľné jazdy mužov (17.50)

nedeľa 29. januára: gala exhibícia (14.30)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. januára (TASR) - Najlepší kontinentálni krasokorčuliari sa od stredy do nedele predstavia na majstrovstvách Európy v Ostrave (25.-29. januára). V konkurencii 166 korčuliarov z 33 členských krajín ISU bude bojovať aj slovenské kvarteto Nicole Rajičová, Michael Neuman a spoločnú premiéru na ME zažijú tanečníci Lucie Myslivečková a Lukáš Csölley.Do ČR sa ME vrátia po 18 rokov, v Ostrave budú mať premiéru. Medzi mužmi bude obhajovať titul Španiel Javier Fernandez. Má šancu získať piate európske zlato za sebou. Chýbať nebude ani zlatá z minuloročných ME v Bratislave Ruska Jevgenia Medvedevová, len 17-ročná krasokorčuliarka je aj úradujúcou majsterkou sveta. Medzi sólistkami bude pútať pozornosť aj návrat 5-násobnej majsterky Európy Caroliny Kostnerovej z Talianska. V súťaži športových dvojíc je voľný trón, keďže ruskí obhajcovia Tatiana Volosožarová a Maxim Traňkov neštartujú. Vo februári totiž Rusi, ktorí tvoria pár aj v súkromí, očakávajú potomka. O zlato by si to tak mohli rozdať Rusi Jevgenia Tarasovová a Vladimir Morozov s úradujúcimi vicemajstrami kontinentu Nemcami Aľonou Savčenkovou a Brunom Massotom.O tretí titul z ME v sérii zabojujú medzi tanečníkmi Francúzi Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron, ich silnými súpermi však budú strieborní z Bratislavy Anna Cappelliniová a Luca Lanotte z Talianska, resp. Rusi Jekaterina Bobrovová a Dmitri Soloviov.ISU na prémiách rozdelí 289.500 USD, zlatí zo súťaže sólistov zinkasujú 20.000 USD, víťazný pár v športovkách a tancoch dostane 30.000 USD.Dvadsaťjedenročná Rajičová bude v Ostrave obhajovať minuloročné 12. miesto z ME v Bratislave. Jej najlepší výsledok z kontinentálneho šampionátu je 11. miesto z roku 2015. V tejto sezóne sa predstavila aj na Memoriáli Ondreja Nepelu v Bratislave, kde skončila piata. Pozvánku dostala aj na prestížne novembrové podujatia Grand Prix ISU Rostelecom Cup v Moskve, kde skončila siedma, resp. na NHK Trophy v Sappore, kde finišovala jedenásta.povedala pred šampionátom Rajičová. Zverenkyňa trénera Igora Krokavca sa dlhodobo pripravuje v USA. Slovensko reprezentovala aj na ZOH 2014 v Soči. Je trojnásobnou majsterkou Slovenska, naposledy v decembri v Katoviciach sa pred ňu len v celkovom hodnotení dostala Maďarka Ivett Tóthová.uviedol tréner Krokavec.Neuman má v Ostrave jasný plán - napraviť dojem z vlaňajšieho európskeho šampionátu v Bratislave.uviedol Neuman, ktorý v týchto dňoch získal slovenské občanstvo a bude reprezentovať aj na 28. zimnej univerziáde v Almaty (29. januára – 8. februára 2017).Myslivečková a Csölley sa prvýkrát spoločne predstavia na majstrovstvách Európy.vyjadril sa slovenský tanečník, ktorý v Bratislave s predchádzajúcou partnerkou Federicou Testovou bral 8. miesto.dodala Myslivečková.