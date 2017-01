ME v krasokorčuľovaní: Krokavec s Rajičovou zaostrili na ZOH 2018

Na snímke vľavo otec Tomislav Rajič a tréner Igor Krokavec počas tréningu slovenskej krasokorčuliarky Nicole Rajičovej. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. januára (TASR) - Krasokorčuliarka Nicole Rajičová sa podpísala pod historický úspech Slovenska na majstrovstvách Európy 2017. Po jej šiestom mieste v Ostrave v osobných rekordoch už ale upriamuje pozornosť na blížiace sa majstrovstvá sveta v Helsinkách. Budú totiž mimoriadne dôležité najmä z hľadiska vybojovania si miestenky na ZOH 2018 v Pjongčangu.Aj tréner 21-ročnej sólistky Igor Krokavec vie, že jeho zverenku čaká tvrdá drina v snahe vylepšiť minuloročné 13. miesto z Bostonu. Ak sa to podarí, mohla by newyorská rodáčka zopakovať účasť zo ZOH v Soči.povedal Krokavec na sobotnom stretnutí s médiami v Bratislave.Okrem Rajičovej pekný výkon na ME predviedol aj novozložený tanečný pár Lucie Myslivečková, Lukáš Csölley. Tí obsadili 16. miesto. Sólista Michael Neuman do voľných jázd nepostúpil. Prezidentku Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu Felicitas Babušíkovú nadchlo najmä vystúpenie Rajičovej.citovala Babušíkovú tlačová správa SKrZ.Slovensko na šampionáte reprezentovala aj rozhodkyňa Adriana Domanská. Mala tu zaujímavú premiéru.dodala Adriana Domanská.Rusko 2 2 2Francúzsko 1 0 1Španielsko 1 0 0Taliansko 0 1 1Nemecko 0 1 0