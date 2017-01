ME v krasokorčuľovaní: Myslivečková a Csölley obsadili 16. priečku

Na snímke tanečný pár Lukáš Csölley a vľavo Lucie Myslivečková. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Konečné výsledky:



tanečné páry: 1. Gabriella Papadakisová, Guillaume Cizeron (Fr.) 189,67 bodov, 2. Anna Cappelliniová, Luca Lanotte (Tal.) 186,64, 3. Jekaterina Bobrovová, Dmitri Soloviov (Rus.) 186,56, 4. Isabella Tobiasová, Ilja Tkačenko (Izr.) 169,29, 5. Alexandra Stepanovová, Ivan Bukin (Rus.) 166,93, 6. Charlene Guignardová, Marco Fabbri (Tal.) 163,68, ... 16. Lucie MYSLIVEČKOVÁ, Lukáš CSÖLLEY (SR) 136,64

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ostrava 28. januára (TASR) - Slovenskí krasokorčuliari Lucie Myslivečková a Lukáš Csölley obsadili v súťaži tanečných párov na majstrovstvách Európy v Ostrave konečné 16. miesto. Titul získali vo veľmi vyrovnanej súťaži obhajcovia Francúzi Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron, pre ktorých to je tretie zlato v sérii.Víťazi na striebornú priečku odsunuli Talianov Annu Cappelliniovú a Lucu Lanotteho. Tí len o osem stotín bodu preskočili bronzových Rusov Jekaterinu Bobrovovú a Dmitrija Soloviova.Novozložený slovenský pár postúpil z KP do voľných jázd zo 17. miesta a podarilo sa mu poskočiť o jednu pozíciu. Rozhodcovia 27-ročnej Myslivečkovej, resp. 26-ročnému rodákovi z Bratislavy udelili za oba výkony celkom 136,64 bodov, čo je len o málo menej ako ich osobné maximum 137,22 z minuloročného Memoriálu Ondreja Nepelu. Zverenci talianskeho trénera Roberta Pelizzollu na prvom spoločnom vystúpení na veľkom podujatí nesklamali a za krátkych niekoľko mesiacov spoločného tréningu ukázali potenciál zabojovať o účasť na ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu.Zaujímavosťou súťaže bol fakt, že technická a rozhodcovská komisia ISU po KP dodatočne penalizovala lídrov Cappelliniovú a Lanotteho, ktorí tak vo finále útočili z druhej pozície za Rusmi. Taliani napokon obhájili strieborné medaily z minuloročných ME v Bratislave. Zlatí Francúzi predviedli najlepšiu voľnú jazdu a z tretieho miesta z KP sa napokon prepracovali opäť na európsky trón. Zopakovali sa tak medailové stupne z Bratislavy.