ME v krasokorčuľovaní:Neumanovi nevyšiel krátky program podľa predstáv

Na snímke slovenský krasokorčuliar Michael Neuman. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ostrava 27. januára (TASR) - Slovenskému krasokorčuliarovi Michaelovi Neumanovi sa s najväčšou pravdepodobnosťou v piatok na majstrovstvách Európy v Ostrave nepodarí postúpiť z krátkeho programu do sobotňajších finálových jázd. Dvadsaťšesťročný sólista vyšiel na ľad Ostravar Arény vôbec ako prvý súťažiaci, ale jazda mu nevyšla podľa predstáv a od rozhodcov dostal 47,67 bodov. To mu v nabitej konkurencii ďalších 35 mužov na postup medzi elitnú 24-ku stačiť nebude.Zverenec trénerov Alexeja Fedosejeva a Tanjy Magnussonovej začal nádejne, zvládol dvojkombináciu trojitého lutza s dvojitým loopom, aj trojitý axel bol v poriadku, pri trojitom flipe ale spadol. Rodák zo Štokholmu za osobným maximom v KP z minuloročného Memoriálu Ondreja Nepelu zaostal o takmer desať bodov.povedal reprezentant SR, ktorému po odjazdení prvých dvanástich sólistov patrilo predposledné miesto.Neuman debutoval za Slovensko na ME pred rokom v Bratislave, kde sa mu nepodarilo postúpiť do finále. Na ZŠ Ondreja Nepelu obsadil 34. miestoObsadilNa ME, ktoré sa do Českej republiky vrátili po 18 rokoch, SR reprezentuje ešte sólistka Nicole Rajičová, ktorá postúpila do piatkových voľných jázd z výborného siedmeho miesta v KP. Tanečníci Lucie Myslivečková a Lukáš Csölley sa kvalifikovali do sobotňajšieho dvadsaťčlenného finále ako 17. najlepší.