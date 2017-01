ME v krasokorčuľovaní: Prvé zlato Rusom Tarasovovej a Morozovovi

Ruská športová dvojica Jevgenia Tarasovová a Vladimir Morozov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Finálové výsledky:



športové dvojice:



1. Jevgenia Tarasovová a Vladimir Morozov (Rus.) 227,58, 2. Aľona Savčenková, Bruno Massot (Nem.) 222,35, 3. Vanessa Jamesová, Morgan Cipres (Fr.) 220,02, 4. Ksenia Stolbovová, Fedor Klimov (Rus.) 216,51, 5. Natalia Zabijaková, Alexander Enbert (Rus.) 200,75, 6. Valentina Marcheiová, Ondřej Hotárek (Tal.) 191,93

Ďalší program ME 2017 v Ostrave:



piatok 27. januára: krátky program mužov (11.50), voľné jazdy žien (18.00)

sobota 28. januára: voľné jazdy tanečných párov (13.30), voľné jazdy mužov (17.50)

nedeľa 29. januára: gala exhibícia (14.30)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ostrava 26. januára (TASR) - Na krasokorčuliarskych majstrovstvách Európy v Ostrave vo štvrtok rozdali prvé sady medailí, zlato v súťaži športových dvojíc získali favorizovaní Rusi Jevgenia Tarasovová a Vladimir Morozov. Tí v miestnej Ostravar Aréne na striebornú pozíciu odsunuli Nemcov Aľonu Savčenkovú a Bruna Massota. Pre víťazov to je prvé kontinentálne zlato v kariére, keď na európskom tróne nahradili krajanov Tatianu Volosožarovú a Maxima Traňkova.Tí na ME neštartujú. Vo februári totiž Rusi, ktorí tvoria pár aj v súkromí, očakávajú potomka. Tarasovová a Morozov potvrdili post lídrov z stredajšieho krátkeho programu a po bronze z minulého roka na ME v Bratislave tentoraz vystúpili na najvyšší stupienok po precíznej, čistej a dynamickej jazde. Zbytočne neriskovali a v niektorých technických komponentoch si dokonca dovolili nezaradiť najvyššie obtiažnosti. Rusi dominujú tejto disciplíne v Európe od roku 2012 nepretržite.Druhú priečku z KP nepotvrdili výborní a napokon bronzoví Francúzi Vanessa Jamesová a Morgan Cipres, pred ktorých sa dostali vicemajstri kontinentu z Bratislavy Aľona Savčenková a Bruno Massot z Nemecka. Nemci zajazdili najlepšiu voľnú jazdu a zopakovali umiestnenie zo ZŠ Ondreja Nepelu. Ostravské publikum dostali do varu výborným výkonom aj domáci Anna Dušková, Martin Bidař, mladí úradujúci juniorskí majstri sveta skončili na konečnom 7. mieste. Slováci v súťaži športoviek neštartovali.Na ME, ktoré sa do Českej republiky vrátili po 18 rokoch, SR reprezentuje kvarteto krasokorčuliarov. Sólistka Nicole Rajičová postúpila do piatkových voľných jázd z výborného siedmeho miesta v KP. Tanečníci Lucie Myslivečková a Lukáš Csölley sa kvalifikovali do sobotňajšieho dvadsaťčlenného finále ako 17. najlepší a v piatok sa v krátkom programe pokúsi o postup medzi elitnú 24-ku sólista Michael Neuman.