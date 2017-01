ME v krasokorčuľovaní: Rajičová v Ostrave po životnom výkone šiesta

Nicole Rajičová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Konečné výsledky:



ženy: 1. Jevgenija Medvedevová 229,71 bodov - nový svetový rekord, 2. Anna Pogorilá (obe Rus.) 211,39, 3. Carolina Kostnerová (Tal.) 210,52, 4. Maria Sockovová (Rus.) 192,52, 5. Laurine Lecavelierová (Fr.) 188,10, 6. Nicole RAJIČOVÁ (SR) 179,70

Ďalší program ME 2017 v Ostrave:



sobota 28. januára: voľné jazdy tanečných párov (13.30), voľné jazdy mužov (17.50)

nedeľa 29. januára: gala exhibícia (14.30)

Ostrava 28. januára (TASR) - Slovenská krasokorčuliarka Nicole Rajičová obsadila na majstrovstvách Európy v Ostrave výborné 6. miesto, čo je jej najlepší výsledok v kariére. Dvadsaťjedenročná úradujúca majsterka Slovenska potvrdila kvalitný výkon z krátkeho programu, v ktorom v osobnom maxime skončila siedma. Aj v piatkovom voľnom programe si výkonom 118,72 bodov vytvorila kariérne maximum, poskočila o jednu pozíciu a potvrdila príslušnosť k užšej európskej elite.Titul majsterky Európy suverénne obhájila svetová šampiónka Jevgenia Medvedevová z Ruska vo svetovom rekorde. Len 17-ročná sólistka, ktorá ovládla aj ME minulý rok v Bratislave, odsunula na striebornú pozíciu krajanku Annu Pogorilú. Favorizovaná Medvedevová vytvorila vo voľnej jazde svetový rekord 150,79 bodov a prekonala aj celkový svetový rekord Juhokórejčanky Yu Na Kim (228,56) zo ZOH vo Vancouveri. Talianka Carolina Kostnerová, 5-násobná majsterka Európy, sa vrátila po 21-mesačnej pauze za krytie dopingu partnera vo veľkom štýle a získala bronz. Bola to pre ňu jubilejná desiata medaila z ME. Pogorilá, ktorá pred rokom na ZŠ Ondreja Nepelu brala bronz, získala tesne striebro.Rajičová v Ostravar Aréne výrazne vylepšila 12. miesto z Bratislavy. Olympionička zo ZOH 2014 v Soči predviedla opäť viac ako solídnu jazdu. Vyšla jej úvodná dvojkombinácia trojitého lutza s dvojitým rittbergerom a kvalitná bola aj trojkombinácia trojitého toelupa a dvoch dvojitých skokov. Zverenka trénerov Igora Krokavca a otca Toma Rajiča síce jemne zaváhala pri trojitom lutzovi aj trojitom toelupovi, ale dvojitý axel v závere bol čistý. Piruety aj krokové pasáže mali tiež vysokú technickú náročnosť a tak celkovým ziskom 179,70 bodov výrazne prekonala jej doterajší top výkon (173,05) z minuloročných MS, kde bola 13. Rajičovej doposiaľ najlepší výsledok z kontinentálneho šampionátu bolo 11. miesto z roku 2015. Mladej adeptke na účasť na ZOH 2018 v Pjongčangu sa podarilo prekonať aj výsledok Zuzany Babiakovej Paurovej, ktorá v roku 2004 na ME v Budapešti brala deviate miesto.povedala pre ČT bezprostredne po jazde Rajičová.Na ME, ktoré sa do Českej republiky vrátili po 18 rokoch, budú ešte SR reprezentovať tanečníci Lucie Myslivečková a Lukáš Csölley. V Do sobotňajších voľných jázd pôjdu ako 17. najlepší pár po krátkom programe.