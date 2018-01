ME v krasokorčuľovaní: Slovenky do voľných jázd, líderkou Zagitovová

Na snímke slovenská krasokorčuliarka Nicole Rajičová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky:



KP - ženy: 1. Alina Zagitovová 80,27 bodov, 2. Jevgenija Medvedevová (obe Rus.) 78,57, 3. Carolina Kostnerová (Tal.) 78,30, 4. Maria Sockovová (Rus.) 68,70, 5. Nicole RAJIČOVÁ (SR) 61,01, 6. Anita Östlundová (Švéd.) 56,04, ... 22. Silvia HUGECOVÁ (SR) 45,98

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 18. januára (TASR) - Slovenská krasokorčuliarka Nicole Rajičová suverénne postúpila zo štvrtkového krátkeho programu sólistiek do sobotňajších voľných jázd na majstrovstvách Európy v Moskve. Dvadsaťdvaročná reprezentantka SR zašla najlepší KP v kariére a predviedla výkon, ktorý jej zabezpečil priebežnú 5. pozíciu. Jej krajanka Silvia Hugecová zvládla debut na medzinárodnej scéne tiež výborne a aj ona prenikla medzi elitnú 24-ku, keď ju klasifikovali na 22. mieste.Hugecová KP zajazdila bez väčšieho zaváhania, začala kombináciou trojitého rittbergera s dvojitým tulupom, potom skočila trojitý salchow a dvojitý axel. Po svojej jazde si dovolila aj radostné gesto.povedala 17-ročná majsterka Slovenska.Rajičová, ktorá štartovala na ZOH v Soči, a bude aj na februárovej olympiáde v Pjongčangu, na šampionáte obhajuje minuloročné 6. miesto z Ostravy. Išla v poslednej skupine s najväčšími hviezdami. V pláne mala kombináciu trojitého rittbergera s trojitým tulupom, trojitý salchow aj dvojitý axel a zvládla ich výborne. Vydarila sa jej aj kroková pasáž a záverečná pirueta, čo ju katapultovalo na priebežnú druhú, resp. v KP konečnú piatu pozíciu. Zverenka trénera Igora Krokavca od rozhodcov dostala 61,01 bodov, čo je jej nové osobné maximum. Doterajšie 60,98 z minuloročných ME prekonala o 3 stotiny bodu. Spokojne si tak mohla dovoliť záverečné gesto radosti.Najlepší KP predviedla nečakane iba 15-ročná Ruska Alina Zagitovová. V novom osobnom rekorde 80,27 bodov nechala za sebou favorizovaná obhajkyňu a krajanku Jevgeniju Medvedevovú. Dvojnásobná svetová a európska šampiónka z dvoch uplynulých rokov mala zdravotné problémy, pre ktoré vynechala aj finále Grand Prix ISU. Prehru nepozná od novembra 2015. Z tretieho miesta pôjde do finále 5-násobná majsterka kontinentu Talianka Caroline Kostnerová, ktorá ukázala excelentný výkon. Na Medvedevovú stratila len 27 stotín. Finálové jazdy tak sľubujú veľký súboj o zlato, resp. pódium.Vo štvrtok popoludní šampionát pokračuje voľnými jazdami športových dvojíc, medzi ktorými nemá Slovensko zastúpenie.V Rusku ešte Slovensko reprezentuje tanečný pár Lucie Myslivečková s Lukášom Csölleyom, krátky tanec sa pôjde v piatok, resp. v sobotu sú na programe voľné tance. V stredu sa nepodarilo do finálových jázd postúpiť Michaelovi Neumanovi.