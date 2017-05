ME v krose v Šamoríne s viacerými premiérami, pobeží aj Matej Tóth

Slovenský atlét Matej Tóth, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 25. mája (TASR) - Presne o dvesto dní privíta Slovensko 24. majstrovstvá Európy v cezpoľnom behu. Prípravy na kontinentálny šampionát, ktorý bude 10. decembra 2017 v areáli x-bionic sphere v Šamoríne-Čilistove, sú v plnom prúde. Už teraz je jasné, že diváci uvidia hneď niekoľko premiér.Prvou z nich je, že takéto podujatie bude u nás vôbec prvýkrát.povedal pre TASR na štvrtkovej tlačovej konferencii manažér Alfonz Juck. Na krosových ME pobeží miešaná štafeta mužov a žien, každý športovec sa však na ňom môže prezentovať iba v jednej disciplíne, nesmie kombinovať štarty vo viacerých. Doterajším maximom je 525 športovcov z 36 krajín, je teda predpoklad, že tento rekord bude v Šamoríne prekonaný. Spomenutú miešanú štafetu zaradili organizátori do programu až na jeho záver, bude tak vrcholom podujatia. A práve v nej má Slovensko šancu na najlepšie umiestnenie, keďže na decembrové ME sa pripravuje aj skúsený olympionik a rekordér na 800 m Jozef Repčík. Všeobecne sa očakáva konfrontácia medzi najlepšími britskými bežcami a reprezentantmi Turecka. Tí potvrdili, že sa na Slovensko chystajú v najsilnejšom zložení, nebudú teda chýbať obhajcovia zlatých medailí z talianskej Chie - Aras Kaya a Yasemin Canová, ktorí v decembri 2016 triumfovali v hlavných kategóriách mužov a žien.Organizátori podujatia na čele s technickým riaditeľom ME Marcelom Mataninom nemysleli iba na profesionálov, šancu ukázať sa dostanú aj amatéri. Vyvrcholením súťažnej nedele bude beh pre verejnosť na 3 kilometre. Každý tak dostane možnosť vyskúšať si trať, na ktorej iba niekoľko okamihov predtým bojovali športovci o cenné kovy. A práve túto trať pobeží aj ambasádor podujatia, olympijský víťaz z Ria v chôdzi na 50 kilometrov Matej Tóth.povedal pre TASR Tóth.Decembrové ME v krose budú pre Slovensko výnimočné, keďže popri majstrovstvách sveta v polmaratóne, ktoré boli v roku 1997 v Košiciach, pôjde o najvýznamnejší atletický šampionát na území Slovenska v jeho histórii.dodal predseda Slovenského atletického zväzu Peter Korčok.