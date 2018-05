ME v zápasení: Horváth vypadol v osemfinále, Soós už v predkole

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kaspijsk 2. mája (TASR) - Majstrovstvá Európy v zápasení v ruskom Kaspijsku odštartovali bojmi v grécko-rímskom štýle, v ktorých sa však slovenským reprezentantom v utorok veľmi nedarilo.V hmotnostnej kategórii do 72 kg najskôr Denis Horváth síce zdolal Rakúšana Christopha Burgera 4:2 na body, no potom v osemfinále nestačil na Alexandara Maksimoviča. Srb zvíťazil na technickú prevahu (8:0). Maksimovič potom vypadol vo štvrťfinále, takže nepotiahol Horvátha do repasáže.V kategórii do 97 kg bolo pre Tamása Soósa konečnou stanicou už predkolo, v ktorom prehral s Orchanom Nurijevom z Arménska 0:8. Od piatka budú na žinenkách v Kaspijsku v akcii voľnoštýliari, Slovensko má v hre štyroch zástupcov (do 65 kg - Mykola Bolotňuk, do 70 kg - Tajmuraz Salkazanov, do 74 kg - Achsarbek Gulajev, do 86 kg - Boris Makojev).