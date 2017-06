ME vo futbale do 21 rokov: Anglicko – Slovensko (online)

ME vo futbale do 21 rokov (A-skupina)



hrá sa v Kielcach od 18:00







rozhodcovia: G. Mažeika - V. Šimkus, V. Kazlauskas (všetci Lit.)





KIELCE 19. júna (WebNoviny.sk) - Slovenskí futbalisti odohrajú v pondelok svoj druhý zápas na majstrovstvách Európy do 21 rokov. Po piatkovom úvodnombudú ich súperom Angličania, ktorí vo svojom úvodnom zápase na turnajiZápas sa v Kielcach začína o 18:00 a hlavným rozhodcom bude Litovčan Gediminas Mažeika, na čiarach mu budú asistovať krajania Vytautas Šimkus a Vytenis Kazlauskas.Slovenskí reprezentanti si môžu ako prví na šampionáte zabezpečiť postup do semifinále – stane sa tak, ak zvíťazia nad Angličanmi a zároveň v pondelkovom večernom lublinskom stretnutí Švédi nezdolajú Poliakov (hrá sa od 20.45 h). Ak Slováci s Angličanmi neprehrajú, udržia si výhodu – pred záverečným duelom v “áčku” proti Švédom (vo štvrtok 22. 6. o 20.45 h v Lubline) budú mať boj o postup vo svojich rukách.V dosiaľ jedinom vzájomnom súboji na majstrovstvách Európy futbalistov do 21 rokov Slováci Angličanov zdolali. Vo štvrtok 1. júna 2000 na bratislavských Pasienkoch uspela domáca reprezentácia 2:0 gólmi Petra Babniča a Szilárda Németha, zverenci Dušana Radolského si týmto výsledkom definitívne zabezpečili účasť na olympijských hrách v Sydney.0 - 00:0 (0:0),0:0,50 – 50Zostavy: