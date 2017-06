ME vo futbale do 21 rokov: Slovensko zdolalo Švédsko, stále je v hre o postup do semifinále (video)

Na snímke Martin Chrien (Slovensko) sa raduje z úvodného gólu v zápase A skupiny ME futbalistov do 21 rokov Slovensko - Švédsko 22. júna 2017 v Lubline. Foto: TASR - Martin Baumann

Lublin 22. júna (TASR) - Slovenskí futbalisti vo svojom poslednom zápase v A-skupine európskeho šampionátu zdoali Švédov 3:0 a zostali v hre o postup do semifinále.

Skóre zápasu v Lubline v 5. minúte otvoril Martin Chrien, ktorý po centri Róberta Mazáňa z rohového kopu hlavou usmernil loptu do siete.

V prvých dvadsiatich minútach zverenci trénera Pavla Hapala “tri korunky” k ničomu nepustili a v 22. minúte na rozdiel dvoch gólov zvýšil Jaroslav Mihalík.

Na ďalší presný zásah museli fanúšikovia čakať až do 72. minúty, keď švédskeho gólmana prestrelil Ľubomír Šatka.

ME vo futbale do 21 rokov (A-skupina)

hralo sa v Lubline

Slovensko – Švédsko 3:0 (2:0)

rozhodcovia: Gil Manzano – Nevado Rodríguez, Barbero Sevilla (všetci Šp.)

Góly:

5. min – 1:0 M. Chrien

22. min – 2:0 J. Mihalík

73. min – 3:0 Ľ. Šatka

Žlté karty: 0 – 2

56. K. Mrabti, 86. L. Wahlqvist

strely celkovo (na bránu): 17:8 (4:3), rohové kopy: 5:5, držanie lopty (v %): 55 – 45

Zostavy:

Slovensko: A. Chovan – Šatka, Niňaj, Škriniar, Mazáň – Lobotka – A. Rusnák, Bero (85. Bénes), Chrien, Mihalík (90. L. Haraslín) – Zreľák (69. Šafranko)

Švédsko: Cajtoft – Wahlqvist, Une Larsson, Brorsson, Binaku – Mrabti, Hallberg (46. Tankovic), K. Olsson (72. Asoro), Fransson – Strandberg, Cibicki (46. Elliason)

Konečná tabuľka A-skupiny:

1. Anglicko 3 2 1 0 5:1 7*

2. Slovensko 3 2 0 1 6:3 6

3. Švédsko 3 0 2 1 2:5 2

4. Poľsko 3 0 1 2 3:7 1

(* - postup do semifinále)



Tabuľka tímov z druhých miest:

1. Slovensko (A) 3 2 0 1 6:3 6

2. Portugalsko (B) 2 1 0 1 3:3 3

2. Česko (C) 2 1 0 1 3:3 3

2. Taliansko (C) 2 1 0 1 3:3 3

I. polčas

Tréner Pavel Hapal pred záverečným vystúpením SR v základnej skupine pristúpil k jednej zmene v zostave, Šatka na pozícii pravého obrancu nahradil Valjenta.

Slováci v úvodnej štyridsaťpäťminútovke absolútne dominovali a v 5. min otvorili skóre. Mazáňov center našiel Chrienovu hlavu a stredopoliar Plzne svojím druhým gólom na šampionáte rozjasal slovenských fanúšikov – 1:0.

O päť minút brankár Cajtoft včasnou reakciou zachránil svoj tím pred hlavičkovým zakončením Zreľáka. Neskôr to skúšali Mihalík, Bero aj Rusnák, ich pokusy zablokovala švédska defenzíva.

Čo nevyšlo tejto trojici, to sa podarilo Mihalíkovi v 22. min: Slováci podnikli protiútok, prvú strelu za gólmanov chrbát nedostali, ujal sa až Mihalíkov razantný pokus zvnútra šestnástky – 2:0.

Po polhodine hry vystrašil priaznivcov SR aj trénera Hapala Škriniar bolestivou grimasou, po krátkom ošetrení však v zápase pokračoval. Jedinú príležitosť Švédov mal v 33. min Cibicki, Chovan jeho nie príliš razantnú strelu zvnútra šestnástky vyrazil. V závere prvého polčasu to dvakrát skúšal Bero, najmä jeho hlavičke nechýbalo veľa.

II. polčas

V 53. min mali Švédi šťastie, zblokovaný center tesne minul pravú žrď ich bránky. Po hodine hry si v ofenzíve aktívnejší Švédi pýtali pokutový kop mysliac si, že Škriniar zasiahol loptu rukou; rozhodca ich prosbu nevyslyšal. Dvadsať minút pred koncom odišiel z ihriska kapitán Zreľák, nahradil ho Šafranko a pásku prevzal Škriniar.

Švédske ofenzívne snahy stroskotávali na pevnej slovenskej obrane. Naopak, zahrmelo na druhej strane – Šatka si pred šestnástkou narazil loptu s Berom a krížnou strelou rozvlnil sieť – 3:0.

Skóre mohol vzápätí prikrášliť Mihalík, no volej mu nesadol. Následne Slovákov podržal brankár Chovan, zachránil ich pri gólovom pokuse striedajúceho Asora.

O dve minúty neskôr Chovan zle odkopol loptu a poslal do úniku Strandberga, chybu však napravil a súperov nájazd zneškodnil. V závere sa zápas v pokojnom tempe dohrával, v nadstavenom čase mohol udrieť Šafranko, no pred švédskou bránkou mu chýbal krok.