ME vo futsale: Španieli zdolali Ukrajinu a postúpili do semifinále

ME vo futsale - štvrťfinále:



Portugalsko - Azerbajdžan 8:1 (5:1)

Góly: 11., 20., 26. a 32. Ricardinho, 3. a 6. Cary, 10. Varela, 24. Coelho - 1. Cardoso



Ukrajina - Španielsko 0:1 (0:1)

Gól: 18. Pola

Ľubľana 7. februára (TASR) - Futsalisti Portugalska sa prebojovali do semifinále ME v Ľubľane.V utorkovom štvrťfinále v miestnej Arene Stožice vyhrali nad Azerbajdžanom vysoko 8:1. Hlavnou postavou stretnutia bol Ricardinho, ktorý strelil v drese víťazného mužstva štyri góly. V boji o finále nastúpia Portugalčania vo štvrtok proti Rusku.V druhom semifinále nastúpi Kazachstan proti Španielsku. To si vo štvrťfinále poradilo s Ukrajinou tesne 1:0, víťazný zásah zaznamenal Pola. Titul z ME 2016 v Belehrade obhajujú rekordní 7-násobní európski šampióni Španieli.