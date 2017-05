ME vo veslovaní: Babač sa predstaví v B-finále

Slovenský reprezentant vo veslovaní Lukáš Babač na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Račice 27. mája (TASR) - Slovenský reprezentant vo veslovaní Lukáš Babač sa na majstrovstvách Európy v Račiciach predstaví v nedeľňajšom B-finále skifu ľahkých váh. V sobotňajšom druhom semifinále obsadil štvrté miesto, keď mu ušla miestenka do elitného finále o štyri sekundy. Babač sa do semifinále prebojoval v piatok z repasáže.V dvojskife ľahkých váh sa slovenské duo Maroš Svoboda - Richard Vančo dostalo do sobotňajšieho C-finále, keď v semifinále o konečné 13.-21. miesto obsadilo tretiu pozíciu.