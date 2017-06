ME vo vodnom slalome: O medailu zabojujú Grigar, Málek a Škantárovci

Na snímke slovenský reprezentant Jakub Grigar vo semifinálovej jazde v kategórii K1 na majstrovstvách Európy slalomárov na divokej vode v slovinskom Tacene 3. júna 2017. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Výsledky semifinále:



K1 muži:

1. Felix Oschmautz (Rak.) 84,54 (0), ...

7. Jakub GRIGAR 86,63 (0),

15. Andrej MÁLEK 87,91 (0),

26. Martin HALČIN (všetci SR) 91,56 (0)



C1 ženy:

1. Tereza Fišerová (ČR) 112,50 (2), ...

15. Soňa STANOVSKÁ 132,15 (8),

17. Monika ŠKÁCHOVÁ (obe SR) 138,52 (0)



C2:

1. Behling - Becker (Nem.) 101,94 (2), ...

6. Ladislav a Peter ŠKANTÁROVCI (SR) 104,10 (4)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tacen 3. júna (TASR) - Na majstrovstvách Európy slalomárov na divokej vode v slovinskom Tacene postúpili do finále kajakárov dve slovenské lode z troch. O medailu zabojujú Jakub Grigar i Andrej Málek, vypadol Martin Halčin.Jakub Grigar po dojazde už vedel, že je to dobré a dovolil si aj gesto spokojnosti, v semifinále skončil medzi 30 štartujúcimi na 7. mieste. Andrej Málek musel čakať veľmi dlho, kým sa potvrdilo, že sa do postupujúcej pätnástky zlepšil a nakoniec ju na 15. priečke aj uzavrel. Martin Halčin sa po dopádlovaní musel zmieriť so skutočnosťou, že mu semifinále vôbec nevyšlo a obsadil až 26. priečku.ohodnotil sa Martin Halčin.V 10-člennom finále slovenské singlistky nemali zastúpenie, keď v semifinále obe nahromadili v jazde priveľa chýb, najmä v jej úvode. Monika Škáchová vynechala piatu bránku, musela sa do nej vracať a pripravila sa o postup, aj keď ako jedna z troch semifinalistiek si nepripísala ani jednu penalizáciu. Soňa Stanovská zasa nezvládla úvodný skok hneď po štarte a stratu už darmo doháňala.V semifinále medzi 20 štartujúcimi skončila Monika Škáchová 17-ta:Soňa Stanovská s 15. miestom v semifinále:Olympijskí víťazi z Ria de Janeiro Ladislav a Peter Škantárovci si ako jediní z postupujúcich do 10-členného finále dovolili pripísať k výslednému semifinálovému času až štyri trestné sekundy na bránkach 10 a 11. Obsadili spolu so Slovincami Taljatom - Božičom delené šieste miesto a mohli všetky sily sústrediť na finále i snahu o svoju štvrtú zlatú medailu na ME v individuálnych pretekoch.