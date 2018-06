ME vo vodnom slalome: Slafkovský a Mirgorodský postúpili do finále

Na snímke slovenský pretekár Alexander Slafkovský počas semifinálovej jazdy v kategórii C1 mužov na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v pražskej Troji 3. júna 2018. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Výsledky semifinále:



K1 ženy: 1. Corinna Kühnleová (Rak.) 103,56 (2), ...nepostúpila 20. Eliška MINTÁLOVÁ (SR) 162,82 (54)



C1 muži: 1. David Florence 98,14 (0), ...3. Alexander SLAFKOVSKÝ 98,39 (2), 4. Marko MIRGORODSKÝ 98,86 (0), nepostúpil 20. Michal MARTIKÁN (všetci SR) 110,93 (4)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 3. júna (TASR) - Na majstrovstvách Európy v slalome na divokej vode sa v pražskej Troji v nedeľných dvoch semifinálových jazdách kategórií kajakárok a singlistov snažili štyri slovenské lode o postup do finále. Kým kajakárke Eliške Mintálovej sa nedarilo, a aj Michal Martikán jazdu pokazil, ďalší singlisti Alexander Slafkovský a Marko Mirgorodský postúpili do popoludňajšieho finále jasne, obhajca titulu Slafkovský z tretej priečky, Mirgorodský zo štvrtej.Semifinále singlov dopadlo pre Mirgorodského a Slafkovského podľa želania, s bezproblémovým postupom. Jedine Martikán, vlani na ME v Tacene bronzový, hneď po dopádlovaní do cieľa vedel, že o finálovú účasť prišiel:Mladá kajakárka Mintálová vynechala 7. bránku, ďalšie dotyky pridala na bránkach 17 a 21. Ako jediná zo všetkých si zapísala 50-sekundovú penalizáciu.