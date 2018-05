ME vo vodnom slalome: Troja inšpiruje mlaď SR i skúsených bardov

Na snímke slovenský reprezentant Alexander Slafkovský. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Budú reprezentovať:



C1m: Alexander Slafkovský, Michal Martikán, Marko Mirgorodský

K1ž: Elena Kaliská, Eliška Mintálová, Michaela Haššová

C2: Ladislav a Peter Škantárovci, Tomáš Kučera - Ján Bátik, Matúš Gewissler - Juraj Skákala

K1m: Jakub Grigar, Martin Halčin, Jakub Stanovský

C1ž: Monika Škáchová, Simona Maceková, Soňa Stanovská



Program ME:



piatok - kvalifikácia: 9.30 C2m, C1ž, K1m, 14.00 K1ž, C1m



sobota - semifinále: 9.20 C2m, C1ž, K1m

finále: 13.05 C2m, C1ž, K1m

tímy: 16.05 3xC2m, 3xC1ž, 3xK1m



nedeľa - semifinále: 10.05 K1ž, C1m

finále: 13.05 K1ž, C1m

tímy: 15.20 3xK1ž, 3xC1m

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 31. mája (TASR) - Desať príležitostí na medailu bude mať slovenská reprezentácia slalomárov na divokej vode na 19. majstrovstvách Európy v pražskej Troji, ktoré sa začnú v piatok. Aj keď v nej chýbajú veľké osobnosti, tehotná Jana Dukátová, bratia Hochschornerovci i Matej Beňuš, ktorí sa do tímu nezmestili, očakáva sa, že do pozoruhodnej historickej bilancie pribudnú ďalšie medaily.Na ME by malo štartovať dovedna 207 lodí z 27 krajín. V slovenskej výprave sa zišla v tíme nastupujúca generácia skĺbená so staršou, opradenou fantastickou úspešnosťou na OH, MS i ME. Singlistky s vekovým priemerom 19 rokov majú budúcnosť len pred sebou, v mužskom kajaku bude prežívať premiéru mladý Jakub Stanovský. Medzi deblistami si zapádlujú Gewissler so Skákalom, ktorí vytlačili z reprezentácie trojnásobných olympijských víťazov Hochschornerovcov. V singloch sa opäť predstaví výrazná postava nastupujúcej generácie Marko Mirgorodský, ktorý sa postaral o absenciu strieborného na OH v Riu Beňuša. V ženskom kajaku sa objavili ďalšie mladé tváre Eliška Mintálová a Michaela Haššová.Na druhej strane vyčnievajú "bardi" svetového slalomu, už 46-ročná dvojnásobná olympijská víťazka Elena Kaliská, v debloch tridsiatnici, olympijskí šampióni z Ria Ladislava Peter Škantárovci i skúsení Tomáš Kučera, Ján Bátik. Vekovú výnimku v elite predstavuje v mužskom kajaku Jakub Grigar, v 21 rokoch s veľkými skúsenosťami, v olympijskom Riu na 5. mieste. V mužských singloch sa nahromadilo najviac ambícií, Alexander Slafkovský bude siahať na tretie individuálne víťazstvo za sebou, päťnásobný olympijský medailista Michal Martikán v 24. sezóne v reprezentácii by si opäť rád rozšíril individuálnu medailovú zbierku a zaokrúhlil ju na desať.Prezident Slovenskej kanoistiky Ivan Cibák uvíta s veľkou náručou každú jednu medailu:Vlani v slovinskom Tacene slovenská výprava vztýčila hlavy na ME najmä vďaka singlistom. Odvrátila hrozbu nemedailového šampionátu, a to by bol v histórii ME nesporný unikát. Zlato Alexandra Slafkovského po brilantnej jazde a bronz veľkej osobnosti Michala Martikána odohnalo mraky, a tak ako sa v Tacene menilo počasie, aj nad slovenským slalomom odrazu zasvietilo slnko. Deväťdesiat medailí Slovákov v histórii ME (45-22-23) je pozoruhodné číslo, no čoraz ťažšie sa zveľaďuje. Do akej miery sa to podarí v pražskej Troji je otázne, optimisti opäť myslia na žatvu, pesimisti by sa radovali aspoň z jednej medaily. Dôležité bude, ako zaberú opory, vlani si Slafkovský v individuálnych pretekoch rozšíril zbierku už na osem kovov (3-3-2) a Martikán na deväť (4-4-1), keď prvýkrát skončil na bronzovej priečke.