ME vo vodnom slalome: V kvalifikácii boli suverénne singlistky SR

Na snímke slovenská reprezentantka Simona Maceková. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Výsledky kvalifikácie



C2: 1. Jonáš Kašpar - Marek Šindler (ČR) 107,51 (4), 2. Robert Behling - Thomas Becker (Nem.) 107,79 (2), 3. Filip Brzezinski - Andrzej Brzezinski (Poľ.) 108,24 (0), ...6. Ladislav a Peter ŠKANTÁROVCI 110,44 (4), 10. Tomáš KUČERA - Ján BÁTIK 114,00 (4), 15. Matúš GEWISSLER - Juraj SKÁKALA (všetci SR) 125,21 (14), v 2. kole 4. GEWISSLER - SKÁKALA 126,99 (10)



C1 ženy: 1. Mallory Franklinová (V. Brit.) 114,06 (6), 2. Tereza Fišerová (ČR) 118,32 (4), 3. Lena Stöcklinová (Nem.) 118,88 (6), ...6. Simona MACEKOVÁ 124,20 (6), 8. Soňa STANOVSKÁ 125,47 (6), 9. Monika ŠKÁCHOVÁ (všetky SR) 128,24 (8)



K1 muži: 1. Jiří Prskavec (ČR) 84,39 (0), 2. Felix Oschmautz (Rak.) 85,45 (0), 3. Peter Kauzer (Slovin.) 86,06 (0), ...18. Jakub GRIGAR 90,36 (2), 23. Martin HALČIN 91,24 (0), 27. Jakub STANOVSKÝ (všetci SR) 92,93 (2)

Praha 1. júna (TASR) - Na majstrovstvách Európy slalomárov na divokej vode sa bojovalo v pražskej Troji v piatok o postup do semifinále. Trojica slovenských singlistiek zvládla kvalifikáciu bez problémov, v podstate aj deblisti, pretože postupovalo všetkých 15 štartujúcich. Jedine dvaja kajakári v predpoludňajšom bloku vyvolali pochybnosti. Kým 18. Jakub Grigar medzi 65 štartujúcimi sa tesne v 1. kole zmestil do postupujúcej dvadsiatky, Martin Halčin a Jakub Stanovský museli zabojovať v druhom kole.V debloch si dovolili Škantárovci až štyri trestné sekundy, no medzi 24 bránkami sa pohybovali na trati pomerne rýchlo a skončili na 6. mieste. Aj Tomáš Kučera - Ján Bátik zvládli 1. kolo s postupovým efektom, i keď ako posledná 10. loď. Medzi 15 deblovkami 15. miesto v 1. kole najmladším zo Slovákov Matúšovi Gewisslerovi - Jurajovi Skákalovi na postup nestačilo, no starosti mať nemuseli, pretože z 2. kola všetci piati štartujúci mali postupovú istotu.Zo singlistiek stačila úvodná jazda na postup pre všetky tri, 6. Simonu Macekovú, 8. Soňu Stanovskú a 9. Moniku Škáchovú. Medzi 36 štartujúcimi ani jedna neprešla čisto trať, trestné sekundy nazbierali aj Slovenky, no postúpili jasne, aj s rezervou.Cestu do semifinále si skomplikovali v najnabitejšej kategórii kajakári. Jakub Grigar síce postúpil z 18. priečky, no 23. Martin Halčin a 27. Jakub Stanovský sa museli spoliehať na opravnú jazdu. Jej štart sa posunul, pretože program sa menil po tom, čo nad Trojou vystrájala búrka s dažďom a silným vetrom.vyslaný redaktor TASR Dušan Dubovec