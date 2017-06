ME vo vodnom slalome vyvolali vrásky, no udržali aj pozitívne myslenie

Na snímke slovenská reprezentantka Jana Dukátová v semifinálovej jazde v kategórii K1 na majstrovstvách Európy slalomárov na divokej vode v slovinskom Tacene 4. júna 2017. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Tacen 5. júna (TASR) - Aj po pomerne skromnej medailovej zbierke na ME v Tacene (1-0-1) sa patrí v slovenskom slalome na divokej vode udržať pozitívne myslenie.Pre tímového lídra Lukáša Giertla bol šampionát v jeho novej funkcii premiérový:Lukáš Giertl opísal aj jeden príjemný šok:Medailistov Alexandra Slafkovského a Michala Martikána bolo možné považovať za záchrancov celej slovenskej bilancie, no zlatý Slafkovský to tak necítil:Slafkovský mal na šampionáte aj talizman, svoje deti často vo voľných chvíľach prevážal na svojej singlovke. "Rodina ma prišla podporiť a ja som sa aj takto odreagoval," zasmial sa.dodal Slafkovský.Ten ani sám neveril, že titul z Liptovského Mikuláša obháji, momentálne vlastní z ME už osem medailí (3-3-2).Pravidelným zberateľom medailí na ME je neustále Michal Martikán, s individuálnou kolekciou 4-4-1.porovnal Martikán.povedal Martikán.V Tacene potešili dve medaily, so zlatom a bronzom 7. miesto v hodnotení krajín, sklamali tímové preteky hliadok, keď sa nikdy nestalo, aby v histórii ME vyšli naprázdno, bez jedinej medaily. Pri porovnaní a historickej štatistike všetkých osemnástich ME bola zbierka 1-0-1 druhá najslabšia, jedine na prvých ME v roku 1996 v Augsburgu bola horšia, rovnako uspeli vodáci aj v Krakove 2013. Tieto fakty netreba podceňovať, skôr by mali vyvolať primeranú odozvu.