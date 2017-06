ME: Zlatý Slafkovský a bronzový Martikán boli úlohe záchranárov

a snímke slovenskí reprezentanti, vľavo zlatý Alexnader Slafkovský a bronzový Michal Martikán v kategórii C1 na majstrovstvách Európy slalomárov na divokej vode v slovinskom Tacene 4. júna 2017. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Banská Bystrica 6. júna (TASR) - Po príchode slalomárov na divokej vode z ME v slovinskom Tacene zavládla povznesená nálada aj vo vrcholovom stredisku VŠC Dukla. Riaditeľovi Romanovi Benčíkovi blahoželal k dvom medailám na diaľku aj kolega zo Športového centra polície Juraj Minčík s poďakovaním, že zlatý Alexander Slafkovský a bronzový Michal Martikán zachránili slovenský vodný slalom. Pre Romana Benčíka sú dve medaily veľmi vzácne, vôbec prvé, ktoré pribudli do strediska po jeho aprílovom nástupe do funkcie.V rodine Slafkovských sa schyľovalo na 'pumpárske' oslavy, aspoň v tomto duchu sa vyjadril ešte pred finále Alexander Slafkovský st., otec zlatého šampióna.zasmial sa.Finálová jazda Alexandra Slafkovského vyvolala zaslúženú pozornosť.Alexander Slafkovský vníma v diaľke olympijské Tokio 2020, no zatiaľ len cez veľkú hmlu.Najmä zdravie si treba ustrážiť a Alexander Slafkovský si to naplno uvedomuje.Bilancia Alexandra Slafkovského na ME je pozoruhodná, už desakrát nepretržite za sebou, vrátane hliadok, nezostal na nich bez medaily, čo sa nikomu nepodarilo.Vodný slalom napriek veľkej sledovanosti a komerčnej príťažlivosti nie je o finančných odmenách, čo možno považovať za anomáliu.vysvetľuje Alexander Slafkovský.Bronzový Michal Martikán podal po finále aj pozoruhodný šprintérsky výkon.zabával sa. "Michal Martikán sa ospravedlnil stredisku Dukla, že vzhľadom na výraznú podporu mu priniesol z ME 'len' bronz.Svetielko nádeje vydržať až do olympijského Tokia 2020 u Michala Martikána bliká.Na medaily si vyhradil doma Michal Martikán pomerne nenápadné miesto, len z ME ich má, vrátane hliadok, 21.Tréner a otec Jozef Martikán pochválil rozhodcov. Ešte do nedávnej minulosti vznikali veľké problémy pri posudzovaní sporných okamihov, no Tacen bol jasnou výnimkou a dopadol na výbornú. Objektívnosť si zachovali aj v momente, keď pripravili o medailu domáceho Savšeka a Michal Martikán sa mohol radovať z bronzu.spomína si na dôležitý okamih Jozef Martikán. "Aj nemedailový kajakár Jakub Grigar doplnil slalomársku skupinku, ktorá pre stredisko Dukla vybojovala cenné výsledky.