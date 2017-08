ME17: Mladé Slovenky prehrali s Čiernou Horou, na MS nepostúpili

Na snímke uprostred hráčka Slovenska Barbora Lanczová, vľavo Nikolina Kneževičová a vpravo Milica Raičevičová (obe Čierna Hora) v zápase o 11. miesto na ME v hádzanej hráčok do 17 rokov Slovensko - Čierna Hora v Michalovciach v sobotu 19. augusta 2017. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

ME hráčok do 17 rokov, o 11. miesto:



Slovensko - Čierna Hora 20:22 (11:13)



zostava a góly SR: Kondášová, Chudovská - Trepáčová 4, Belušková, Pastoreková 4, Popovcová 5, Kakaščíková, Tomašechová, Lanczová 3, Ratvajská 2, Brunczviková, Holincová, Manczal 1, Michalková, Meszáros 1. Rozhodovali: Stokes, Bartlett (obaja V. Brit.), 7 m hody: 3/2 - 3/2, 400 divákov.



o 9. miesto:



Holandsko - Švédsko 20:31 (11:15)



o 13. miesto:



Rakúsko - Chorvátsko 27:34 (13:16)



o 15. miesto:



Srbsko - Česko 17:27 (9:16)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Michalovce 19. augusta (TASR) - Slovenské hádzanárky prehrali v zápase o 11. miesto na majstrovstvách Európy hráčok do 17 rokov s Čiernou Horou 20:22. Pre Slovenky to okrem konečného 12. miesta na domácom šampionáte znamená aj istotu neúčasti na majstrovstvách sveta hráčok do 18 rokov. Na šampionát sa tak popri prvých desiatich tímov ME prebojovali aj hráčky Čiernej Hory.