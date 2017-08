ME17: Slovenky prehrali s Holanďankami a nekvalifikovali sa na MS

Na snímke tréner Slovenska Rasmus Rygard Poulsen v zápase v skupine o 9. - 12. miesto ma ME v hádzanej hráčok do 17 rokov Holandsko - Slovensko v Michalovciach 18.augusta 2017. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

skupina o 9.-12. miesto:



Holandsko - Slovensko 26:24 (13:12)

zostava SR: Kondášová, Chudovská - Trepáčová , Belušková, Pastoreková, Popovcová, Kakaščíková, Tomašechová, Lanczová, Ratvajská, Holincová, Manczal, Kóšová, Duranková, Michálková, Meszáros.



ďalšie výsledky:



semifinále:

Maďarsko - Nórsko 21:26 (13:14)



skupina o 5.-8. miesto:



Dánsko - Rumunsko 30:29 pp (12:15, 14:11)

Španielsko - Rusko 27:28 (12:17)



skupina o 13.-16. miesto:



Rakúsko - Srbsko 23:22 (15:10)

Chorvátsko 22:26 (11:13)



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Michalovce 18. augusta (TASR) - Hádzanárky Slovenska do 17 rokov prehrali v skupine o 9.-12. miesto na majstrovstvách Európy s Holandskom 24:26. Táto prehra zároveň znamená, že sa nepredstavia na budúcoročných majstrovstvách sveta, keďže pre postup na šampionát potrebovali skončiť do 11-teho miesta na ME.Prvými finalistkami ME hráčok do 17 rokov sa stali hráčky Nórska, ktoré otočili semifinálový duel s Maďarskom a zvíťazili 26:21. Vo finále sa stretnú s víťazom večerného súboja Francúzsko - Nemecko.