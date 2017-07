ME18: Mladí basketbalisti na úvod s prehrou, Lotyšom podľahli 61:78

Na snímke s loptou David Javorský (Slovensko) a vpravo Berkis Amands (Lotyšsko) v prvom stretnutí na ME v basketbale hráčov do 18 rokov Slovensko - Lotyšsko 29. júla 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

ME do 18 rokov - D-skupina:



Slovensko - Lotyšsko 61:78 (26:32)



zostavy a body:



Slovensko: Kádaši 15, Želizňák 10, Ondruš 9, Javorský 7, Majerčák 5 (Páleník 9, Janošov 4, Bizub a Danielič po 1, Kubala a Mátych, Pavelka 0)



Lotyšsko: Hermanovskis 18, Atelbauers 14, Kaufmanis 13, Kampuss 9, Miška 0 (Berkis 6, Salienieks 5, Lacis a Ramanis po 4, Vitolinš 3, Višnievičs 2)



TH: 29/21 - 15/11, fauly: 22 - 23, trojky: 6 - 9, rozhodovali: Lanzarini (Tal.), Davidov (Rus.), Madinger (Nem.), 700 divákov.



štvrtiny: 19:12, 7:20, 27:27, 8:19



Ďalšie výsledky:



A-skupina (Piešťany):

Nemecko - Turecko 61:70 (33:33)

Najviac bodov: Mattisseck a Drescher po 11, Hollersbacher 10 - Saybir 17, Senel 16



Rusko - Čierna Hora 81:71 (45:34)

Najviac bodov: Eršov 15, Chaldejev 14 - Šimonovič 27, Slavkovič 15



B-skupina (Piešťany):

Ukrajina - Taliansko 52:69 (26:35)

Najviac bodov: Voinalovič 12, Sanon 10 - Trapani 14, Caruso 12



C-skupina (Bratislava):

Fínsko - Litva 85:62 (40:33)

Najviac bodov: Jantunen a Heinonen po 20, Gustavson 13 - Uleckas 14, Velicka 12



D-skupina (Bratislava):

Francúzsko - Bosna a Hercegovina 65:66 (33:34)

Najviac bodov: Briki 13, Fevrier 12 - Campara 32, Jankovič 10



tabuľka D-skupiny:



1. Lotyšsko 1 1 0 78:61 2

2. Bosna a Hercegovina 1 1 0 66:65 2

3. Francúzsko 1 0 1 65:66 1

4. SLOVENSKO 1 0 1 61:78 1



Hlasy po zápase:



Richard Ďuriš, tréner SR: "Tri štvrtiny vyrovnaný zápas. Chýbal nám však väčší pokoj v zakončení. Naši strelci, od ktorých očakávame trojbodovú streľbu, nemali svoj deň."







Matej Majerčák, rozohrávač SR: "Dá sa povedať, že sme mali začiatok ako z rozprávky, mali sme šnúru 7:0. Držali sme sa v eufórii, diváci boli výborní. V druhej štvrtine sme mali otvorené strely, nám to nepadlo, ale im áno. To bol asi najväčší rozdiel. Myslím si, že sme boli v prvom polčase lepším družstvom ako oni. V tretej štvrtine sme sa držali, ale v záverečnej sme vybuchli."



Juraj Páleník, krídelník SR: "Myslím si, že sme hrali odovzdane aj so srdcom. Bohužiaľ, nehrali sme konštantne dobre, naproti tomu súper tak hral. V prvom polčase sme pohoreli na streľbe. Súper mal hluché miesta, ale my sme ich mali viac. Hádžeme však túto prehru za hlavu."

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. júla (TASR) - Slovenská basketbalová reprezentácia hráčov do 18 rokov otvorila účinkovanie na majstrovstvách Európy svojej vekovej kategórie prehrou, v stretnutí D-skupiny podľahla Lotyšsku 61:78. Najlepším strelcom tímu Richarda Ďuriša bol s 15 bodmi Jakub Kádaši. Ďalší zápas Slovákov je na programe v nedeľu 30. júla o 18.00 h, súperom budú rovesníci z Bosny a Hercegoviny.Slovenskí basketbalisti vstúpili do stretnutia najlepším možným spôsobom, v úvodných štyroch minútach zaznamenali sedem bodov za sebou, pričom ich súper nedal ani jeden. Neskôr sa hra vyrovnala, ale zverencom trénera Richarda Ďuriša sa opäť podarilo bodovo mierne odskočiť. Slováci viedli už v prvej štvrtine dvojciferným rozdielom, ale potom prebrali taktovku nad stretnutím Lotyši. V druhej štvrtine sa im podarilo zmazať manko a tesne pred polčasovou prestávkou sa dostali aj do vedenia. Po dvadsiatich minútach napokon Slováci prehrávali 26:32.Domáci basketbalisti v tretej štvrtine zabojovali, agresívnou obranou dostali súpera pod tlak a postupnými krokmi znižovali manko. Lotyši však nepripustil zvrat v stretnutí, štyri minúty pred koncom štvrtej 10-minútovky sa im podarilo dostať do rozhodujúceho dvojciferného náskoku. Slovenskí basketbalisti už nenašli recept na ich hru, na úvod napokon prehrali 61:78.