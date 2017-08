ME18: Mladí Slováci v osemfinále neprekvapili. Litve podľahli 79:55

Na snímke zľava Erikas Venskus (Litva), Maroš Zelizňák (Slovensko), Vitalijus Kozys (Litva) počas osemfinálového zápasu na ME v basketbale hráčov do 18 rokov Litva - Slovensko 2. augusta 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

ME do 18 rokov - osemfinále:



Litva - Slovensko 79:55 (41:27)



zostavy a body:



Litva: Kozys 15, Velička 14, Sargiunas 11, Kisunas 8, Vasiliauskas 7 (Uleckas 12, Venskus 6, Vaičiunas 3, Lavrinovicius 2, Juozaitis 1, Daugela a Jonkus 0)



Slovensko: Zelizňák 16, Javorský 11, Javorský 6, Kádaši 2, Janošov 0 (Ondruš 9, Bizub 6, Danielič 3, Pavelka 2, Kubala, Mátych a Páleník 0)



TH: 19/17 - 10/6, fauly: 19 - 22, trojky: 10 - 3, rozhodovali: Lanzarini (Tal.), Isačenko (Ukr.), Vojinovič (Č.Hora), 600 divákov.



štvrtiny: 19:8, 22:19, 21:16, 17:12

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. augusta (TASR) - Slovenská basketbalová reprezentácia hráčov do 18 rokov prehrala osemfinálový zápas s Litvou 55:79. Najlepším strelcom tímu trénera Richarda Ďuriša bol 16 bodmi Maroš Zelizňák. Slováci sa v ďalšej fáze turnaja presúvajú do Piešťan, v piatok 4. augusta o 18.00 ich čaká súboj o 9. - 16. miesto proti zdolanému zo stretnutia medzi Ruskom a Talianskom.Slováci mali úvod zápasu ako zo zlého sna, v prvých piatich minútach nedokázali skórovať, Litovci naproti tomu v tomto úseku zaznamenali šnúru trinástich bodov za sebou. Streleckú smolu prelomil až Zelizňák, ale súper už bol v ofenzíve rozbehnutý. Zverenci trénera Richarda Ďuriša zlepšili v druhej štvrtine svoj herný prejav a bodovou šnúrou 14:2 sa im podarilo vrátiť do stretnutia. Litovci však opäť bodovo odskočili, do šatní sa napokon išlo za stavu 41:27.Po polčase potvrdila Litvu pozíciu papierového favorita, bez väčších problémov sa dostali ešte v tretej štvrtine do komfortného približne 20-bodového náskoku. Zverenci trénera Richarda Ďuriša sa ešte snažili zvrátiť stretnutie na svoju stranu, v záverečnej 10-minútovke sa im už však podarilo len kozmeticky upraviť skóre.