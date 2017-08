ME18: Slováci sa lúčili so šampionátom prvou výhrou. Zdolali Lotyšov

Na snímke v popredí tréner Slovenska Richard Ďuriš a vľavo Juraj Páleník počas zápasu ME U18 v basketbale Francúzsko - Slovensko 1. augusta 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

ME do 18 rokov - o 15. miesto:



Lotyšsko - Slovensko 57:69 (31:36)



zostavy a body:



Lotyšsko: Kaufmanis 10, Lacis 7, Ramanis 6, Atelbauers a Kampuss po 2 (Hermanovskis 11, Miška 8, Vikšne 5, Salienieks 4, Berkis 2, Višnevics 0)



Slovensko: Kubala 15, Ondruš 13, Majerčák 11, Kádaši 5, Bizub 2 (Zelizňák 9, Janošov 8, Danielič 6, Mátych, Páleník a Pavelka 0)



TH: 11/10 - 13/9, fauly: 17 - 16, trojky: 5 - 10, rozhodovali: Difallah (Fr.), Milojevič (Mac.), Zurapovič (BaH.), 100 divákov.



štvrtiny: 17:23, 14:13, 12:22, 14:11



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 6. augusta (TASR) - Slovenská basketbalová reprezentácia hráčov do 18 rokov zakončila účinkovanie na majstrovstvách Európy svojej vekovej kategórie víťazne. V súboji o 15. miesto zdolala Lotyšov 69:57. Najlepším strelcom tímu trénera Richarda Ďuriša bol s 15 bodmi Dominik Kubala. Slováci mali už pred zápasom istotu zostupu do B-divízie, kde sa vrátia opäť po roku.Oba tímy hrali bez tlaku na výsledok, preto to bol od úvodu ofenzívne ladený basketbal. Lotyšom patrili prvé minúty zápasu, ťažili v nich z ľahkých bodov po protiútokoch. Slovákov dostal do vedenia 23:17 po prvej štvrtine hlavne ofenzívne produktívny Majerčák. Jeho spoluhráčov držala naďalej v druhej 10-minútovke vysoká úspešnosť streľby, náskok sa dokonca dostal aj do dvojciferných hodnôt. Lotyšsku sa podarilo trochu zmierniť manko, po prvom polčase prehrávalo 31:36.Slováci sa po prestávke vrátili ku svojej hre, kolektívnym výkonom sa im opäť podarilo odskočiť do dvojciferného vedenia. Pred záverečnými desiatimi minútami vyhrávali 58:43. Vo štvrtej štvrtine ešte zveľadili svoj náskok.