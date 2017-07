ME18: Slováci v súboji s Lotyšskom doplatili na streľbu

Na archívnej snímke vľavo Matej Majerčák (Slovensko) a vpravo Davids Atelbauers (Lotyšsko) v prvom stretnutí na ME v basketbale hráčov do 18 rokov Slovensko - Lotyšsko 29. júla 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 30. júla (TASR) - Slovenská basketbalová reprezentácia hráčov do 18 rokov nedotiahla svoj úvodný zápas na európskom šampionáte do víťazného konca, keď prehrala v D-skupine s Lotyšskom 61:78. Zverenci trénera Richarda Ďuriša mali dobrý vstup do súboja, ale potom doplatili na nízku úspešnosť streľby v porovnaní so súperom.Slováci začali svoje premiérové stretnutie v elitnej kategórii najlepším možným spôsobom, dvoma sedembodovými šnúrami sa im podarilo odskočiť od súpera. Lotyšov však tento priebeh nezaskočil, v druhej štvrtine zvýšili intenzitu hry, zlepšili streľbu a tento úsek zápasu vyhrali jasne 20:7.zhodnotil pre TASR priebeh stretnutia slovenský rozohrávač Matej Majerčák.Po prestávke sa zverenci trénera Ďuriša opäť vrátili ku svojej hre, ktorá bola v úvode úspešná. S Lotyšmi hrali vyrovnanú partiu, ale do vedenia ich napokon nepustili. Slovákom totiž nevychádzala streľba, úspešnosť za dva body len tesne prekročila hranicu 32 percent, za tri body to bola niečo vyše 22-percentná úspešnosť. Tá sa napokon ukázala ako rozhodujúca v záverečnej 10-minútovke, ktorú prehrali rozdielom jedenástich bodov. "vyjadril svoj názor kormidelník slovenského výberu.Slovenskí basketbalisti museli rýchlo hodiť za hlavu prehru z úvodného stretnutia, už v nedeľu o 18.00 h ich čakal v rámci D-skupiny ďalší súper Bosna a Hercegovina.povedal krídelník Juraj Páleník.