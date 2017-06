ME21: Anglicku sa nedarilo na minulých turnajoch

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Kielce 19. júna (TASR) - Sklamania Anglicka na vrcholných futbalových podujatiach sú dobre známe, ale v uplynulom období sa na šampionátoch nedarilo ani jeho reprezentácii do 21 rokov. Na minulých troch majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie nepostúpilo zo skupinovej časti a najlepšie nezačalo ani v Poľsku.V roku 2007 bol tím pod trénerským vedením Stuarta Pearca v semifinále, o dva roky neskôr prešiel až do finále, kde nestačil na Nemecko. Potom však nasledovali tri nevydarené vystúpenia. V Dánsku 2011 nazbieral dva body a skončil za Španielskom aj Českom, v Izraeli 2013 skončil v konkurencii Talianska, Nórska a hostiteľa dokonca bez bodu. Pred dvoma rokmi v Česku bol koučom súčasný tréner národného A-mužstva Gareth Southgate. Angličania síce zdolali neskorších držiteľov titulu zo Švédska, ale s troma bodmi obsadili po druhý raz za sebou posledné miesto v skupine, keď podľahli Portugalsku i Taliansku.V aktuálnom cykle sa Anglicko kvalifikovalo na záverečný turnaj ako jeden zo šiestich tímov bez prehry, zvládli to aj Taliansko, Portugalsko, Dánsko, Švédsko a Nemecko. Zvíťazilo šesťkrát a v dvoch prípadoch remizovalo, postúpilo so štvorbodovým náskokom. Uspelo vo všetkých domácich stretnutiach pri skóre 17:2, v štyroch zápasoch na ihriskách súperov triumfovalo dva razy, hoci strelilo len tri góly. K trénerskej výmene došlo v závere kvalifikácie, Southgate prebral áčko a z reprezentácie do 20 rokov sa k dvadsaťjednotke presunul Adrian Boothroyd.Anglicko sa na šampionát prepracovalo bez problémov, ale na ňom sa mu nepodarilo zopakovať víťazstvo nad Švédskom. Na úvod remizovalo 0:0 a nemuselo ani bodovať, byť premeneného pokutového kopu, ktorý mal obhajca titulu k dispozícii v poslednej desaťminútovke riadneho hracieho času. Pondelňajší duel A-skupiny proti Slovensku bude pre Angličanov životne dôležitý, po neúspechu by sa rozplynula šanca na postup do semifinále z prvého miesta.vie Boothroyd.Tréner slovenskej dvadsaťjednotky Pavel Hapal si však nemyslí, že memento predchádzajúcich sklamaní a hrozba ďalšieho vypadnutia v skupine na strane súpera by mali byť pre jeho zverencov výhodouuviedol Hapal.