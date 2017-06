ME21: Chrien dal opäť gól a opäť hlavou

Na snímke gólová radosť Martin Chriena (Slovensko) v. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Lublin 23. júna (TASR) - Martin Chrien otvoril skóre v druhom i treťom stretnutí Slovenska na majstrovstvách Európy futbalistov do 21 rokov v Poľsku. Kým s Anglickom nestačil jeho gól na bodový zisk, proti Švédsku odštartoval trojgólové predstavenie, ktorým Slováci výrazne prehovorili do tabuľky druhých tímov.povedal Chrien. Stredopoliar sa v oboch prípadoch presadil hlavou:Chrien toho v jarnej časti sezóny 2016/2017 najvyššej českej súťaže v drese Viktorie Plzeň neodohral príliš, čo sa však nepodpísalo na jeho reprezentačných výkonoch.pokračoval najlepší strelec SR na ME. To, či dostane možnosť rozšíriť na záverečnom turnaji svoj strelecký účet, už nie je v moci Slovákov.Na rozuzlenie tabuľky druhých tímov budú zverenci Pavla Hapala čakať vyrovnane, hoci v piatok večer zrejme predsa len pribudnú Macedónsku fanúšikovia. Portugalsko potrebuje v B-skupine pri zhodnom gólovom rozdiele v skóre nastrieľať viac zásahov než Slovensko, pretože v nasledujúcom faktore disciplinárnych bodov je na tom horšie. Pokiaľ to nezvládne, zostane v hre C-skupina, kde môžu z prvého alebo druhého miesta postúpiť terajší líder Nemecko, Česko i Taliansko.dodal Chrien.Jeho kolega zo stredu poľa Matúš Bero sa na šampionáte zatiaľ nedočkal zásahu. Proti Švédsku bol k nemu viackrát veľmi blízko.vyhlásil Bero.