ME21: Nemci si podľa očakávaní poradili s Čechmi 2:0

ME hráčov do 21 rokov v Poľsku - C-skupina

Tychy

Nemecko - Česko 2:0 (1:0)

Góly: 44. Meyer, 50. Gnabry. Rozhodoval: Gil Manzano (Šp.), ŽK: Trávník, Jankto (obaja ČR)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tychy/Krakov 18. júna (TASR) - Futbalisti Nemecka zvíťazili v nedeľňajšom dueli C-skupiny na európskom šampionáte hráčov do 21 rokov v Poľsku nad rovesníkmi z Česka 2:0.Česi dlho držali krok s ašpirantom na celkový triumf. V 44. minúte však dovolili vo vlastnej šestnástke manévrovať Maxovi Meyerovi, ktorého krížna strela pravačkou uviazla v sieti. Päť minút po zmene strán Serge Gnabry potrestal hrubú chybu Michala Sáčka, ktorý pred ním neodkopol loptu a umožnil Nemcom zvýšiť na 2:0.O kontaktný zásah sa usilovali Patrik Schick i Jakub Jankto, mali však vychýlenú mušku. Nemci mohli do rozhodenej obrany súpera pridať tretí gól, ale vo viacerých dobrých príležitostiach neuspeli. V 85. minúte Davie Selke nepremenil jedenástku, nič to však nezmenilo na trojbodovom vstupe favorita do turnaja.Vo večernom zápase C-skupiny nastúpili od 20.45 h v Krakove pod vedením slovenského rozhodcu Ivana Kružliaka talianski reprezentanti proti Dánsku.