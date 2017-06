ME21: Nemci vo finále zdolali Španielov 1:0 a majú druhý titul

Na snímke radosť nemeckého reprezentanta Maxa Meyera. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Krakov 30. júna (TASR) - Víťazom futbalových ME hráčov do 21 rokov sa stalo Nemecko. V piatkovom finále v Krakove zdolalo rovesníkov zo Španielska 1:0. Nemci na tróne nahradili víťazov z roku 2015 Švédov. Na turnaji druhýkrát v jeho histórii hrali aj mladí Slováci, pod vedením trénera Pavla Hapala skončili na 5. mieste.Nemci po roku 2009 získali len druhý titul kontinentálnych šampiónov v tejto vekovej kategórii. Štvornásobný víťaz Španielsko nevyužil šancu vyrovnať 5-násobných majstrov Európy z Talianska. O triumfe tímu kouča Stefana Kuntza rozhodol v 40. minúte hlavou Mitchell Weiser.Nemci mierneho favorita Španielov od začiatku zaskočili veľkou aktivitou, v 7. minúte hlavou trafil žrď Meyer. Dve dobré príležitosti nevyužil potom Gnabry. Zaslúžené vedenie Nemcom zariadil hlavou v 40. minúte Weiser, ktorý pekne preloboval Arrizabalagu po presnom centri Toljana. Do druhého polčasu naskočili Španieli logicky agresívnejšie a energickejšie, aj sa priostrilo a hlavný francúzsky rozhodca Bastien, ktorému z pozície štvrtého rozhodcu pomáhal Slovák Kružliak, musel vyťahovať žlté karty. V 58. minúte Pollersbeck výborne vyrazil nepríjemnú strelu Nigueza. Ale aj Nemci hrali výborne a do šancí sa dostali postupne Meyer, Gnabri či Kempf, no nevyužili ich. Aj ďalej sa hral zaujímavý zápas, Nemci veľmi dobre prehusťovali stred poľa a hrozili z kontier. Španieli sa síce snažili niečo vymyslieť, ale súper ich skúsene držal na dištanc a postrážil si triumf.finále ME hráčov do 21 rokovNemecko - Španielsko 1:0 (1:0)Gól: 40. Weiser, ŽK: Arnold, Haberer, Stark, Meyer - Niguez, Llorente, Vallejo. Rozhodoval: Bastien (Fr.) - štvrtý rozhodca: KRUŽLIAK (SR)zostavy a striedania:Nemecko: Pollersbeck - Toljan, Stark, Kempf, Gerhardt - Haberer (82. Kohr) - Weiser, Meyer, Arnold, Gnabry (81. Amiri) - Philipp (87. Öztunali)Španielsko: Arrizabalaga – Bellerín, Meré, Vallejo, Otto (51. Gaya) - Níguez, Llorente (83. Mayoral), Ceballos – Asensio, Ramírez (71. Williams), DeulofeuPredchádzajúci víťazi:1978 Juhoslávia1980 Sovietsky zväz1982 Anglicko1984 Anglicko1986 Španielsko1988 Francúzsko1990 Sovietsky zväz1992 Taliansko1994 Taliansko1996 Taliansko1998 Španielsko2000 Taliansko (hralo sa na Slovensku)2002 Česko2004 Taliansko2006 Holandsko2007 Holandsko2009 Nemecko2011 Španielsko2013 Španielsko2015 Švédsko2017 Nemeckoúspešnosť krajín v počte titulov:Taliansko 5Španielsko 4Nemecko, Anglicko, Holandsko, ZSSR po 2Juhoslávia, Francúzsko, ČR, Švédsko po 1