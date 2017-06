ME21: Niguez poslal hetrikom Španielov do finále proti Nemcom

Saul Niguez Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Krakov 28. júna (TASR) - Futbalisti Španielska postúpili do finále majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov v Poľsku, keď v utorňajšom druhom semifinálovom dueli zvíťazili nad Talianskom 3:1.O postup Španielov sa najvýraznejšou mierou postaral Saul Niguez, autor hetriku. Taliani dohrávali stretnutie bez vylúčeného Gagliardiniho.Vo finále sa v piatok 30. júna o 20.45 h v Krakove stretnú Španieli s Nemeckom.Španielsko - Taliansko 3:1 (0:0) Góly: 53., 65. a 74. Niguez - 62. Bernardeschi. Rozhodoval: Vinčič (Slov.), ŽK: Benassi, Gagliardini, Calabria, Cerri, ČK: 59. Gagliardini (Tal.).Španielsko: Arrizabalaga – Bellerin, Mere, Vallejo, Castro – Ceballos (88. Oyarzabal), Llorente, Niguez – Deulofeu (83. Suarez), Ramirez (78. Williams), Asensio.Taliansko: Donnarumma – Calabria, Caldara, Rugani, Barreca – Benassi (87. Garritano), Gagliardini, Pellegrini, Chiesa (61. Locatelli) – Petagna (73. Cerri), Bernardeschi.Prvú strelu v zápase si na konto pripísali Taliani, Chiesa však v tretej minúte trafil iba brankára. Na druhej strane mal v 10. minúte Donnarumma plné ruky práce po rohu Deulofeua. V 22. minúte mal veľkú šancu na gól Pellegrini, opäť však mieril z pravej strany iba do brankára. Španielska odpoveď prišla po dobre zahratej štandardke, Ceballos ale v ťažkej pozícii mieril iba do bočnej siete. Obe mužstvá mali do konca polčasu ešte po jednej šanci, skóre sa však nezmenilo. Zmenilo sa však osem minút po začiatku druhého polčasu, keď sa na hranici šestnástky dostal k lopte Niguez, a strelou k pravej žrdi prekonal Donnarummu. O šesť minút po góle sa navyše vyfauloval Gagliardini a sťažil Talianom snahu dostať sa späť do zápasu. Napriek tomu už o tri minúty bolo vyrovnané, keď Bernardeschi dostal priveľa priestoru pred šestnástkou a jeho tečovaná strela zapadla za Arrizabalaguu. Potom sa však prejavila španielska presila a v priebehu deviatich minút stanovil dvomi gólmi konečný rezultát Niguez, ktorý zavŕšil hetrik.