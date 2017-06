ME21: Organizátori už opravili znak na slovenskom autobuse

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Lublin 14. júna (TASR) - Organizátori ME futbalistov do 21 rokov v Poľsku už odstránili chybu na autobuse, ktorý vozí slovenskú výpravu. Ten je už označený správnym štátnym znakom.Téma zarezonovala hneď po prílete mladých Slovákov do Lublinu. Nepríjemne ich zaskočil neúplný štátny znak na ich autobuse, keďže v ňom chýbalo trojvršie. Vedenie Slovenského futbalového zväzu (SFZ) oficiálne požiadalo partnerov na poľskej strane, aby urýchlene zabezpečili nápravu a dostalo prísľub, že sa tak stane v najkratšom možnom čase. Sľub sa naplnil v stredu dopoludnia. Tmavomodrý autobus v čase, keď členovia slovenského tímu poctivo "zaberali" vo fitku v rámci predpoludňajšieho tréningu, absolvoval opravu dizajnu. Na parkovisku štadióna si ho zobrali do práce traja majstri remesla a všetkým piatim chybným slovenským znakom dali správnu podobu, teda aj so znáznorneným trojvrším Matra, Tatra, Fatra.uviedol pre oficiálny web SFZ generálny sekretár Jozef Kliment.