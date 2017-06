ME21: Slováci podľahli Anglicku vo fyzicky náročnom dueli

Na snímke slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar. Foto: TASR/Martin Baumann Na snímke slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar. Foto: TASR/Martin Baumann

Kielce 20. júna (TASR) - Pre slovenských futbalistov do 21 rokov bolo pondelňajšie stretnutie s anglickými rovesníkmi (1:2) v A-skupine majstrovstiev Európy tejto vekovej kategórie nesmierne fyzicky náročné. Súper podľa očakávaní využil svoje rýchlostné a silové prednosti, na otočenie skóre mu stačilo režírovať len niektoré úseky zápasu."V prvom polčase nás fyzicky veľmi prevyšovali, čo nás stálo mnoho síl. Mrzí ma, že keď sme v druhom dejstve začali hrať, akurát, keď sme sa dostávali do prevahy, inkasovali sme dva góly. Neprehrali sme však so slabým mužstvom, podľahli sme Anglicku, ktoré má svoju kvalitu," povedal krídelník Jaroslav Mihalík. Ten pobudol na trávniku do 73. minúty, keď ho nahradil ďalší legionár z najvyššej poľskej súťaže Lukáš Haraslín.V týchto chvíľach už Angličania čelili náporu, mladí Slováci dominovali, no nedokázali si vypracovať vyložené príležitosti. Najnádejnejšie vypálil László Bénes po tom, ako k nemu doputovala odrazená lopta, ale aj jeho pokus zblokovali protihráči. Zverenci Pavla Hapala napokon doplatili na chybu, ktorej sa v prvom dueli dopustili Poliaci. "Po góle sme sa stiahli, začali sme hrať zozadu a nechali sme sa zatlačiť, čo nás stálo dosť síl. Úvod druhého polčasu bol rovnaký ako koniec prvého, Angličania vyrovnali. Keď už sme sa aj my snažili niečo so zápasom urobiť, začali sme hrať svoju hru, prišiel z protiútoku druhý inkasovaný gól. Potom sme sa pokúšali obliehať ich bránku, ale už nám chýbali sily. Sú organizovaní v obrane, vedia si to ustriehnuť. Ťažko sa tam presadzovali naši ofenzívni hráči, ale za tých tridsať minút si musíme vypracovať nejakú šancu, ináč sa nedá dať gól. Škoda, mrzí nás to," uviedol stredný obranca Milan Škriniar.Nedostatok síl v závere treba hľadať na začiatku. "Angličania ukázali veľkú kvalitu na lopte, ktorú sme očakávali. V tomto bol najväčší rozdiel, pretože v agresivite sme sa im dokázali vyrovnať, do osobných súbojov sme chodili včas, zbierali sme odrazené lopty. Dosť síl nám ubrali svojou hrou. Museli sme behať, zrážať sa. Pre nás obrancov to bol ťažký duel, zvádzali sme ostré súboje," pokračoval Škriniar. Ten si "užil" najmä konfrontácie s Tammym Abrahamom, ktorý stál aj pri zrode rozhodujúcej akcie.Na jej konci bol ďalší nebezpečný ofenzívny hráč Nathan Redmond, ktorý pred záverečnými stretnutiami A-skupiny vystrelil pre Anglicko najvýhodnejšiu východiskovú pozíciu. Pokiaľ tím pod trénerským vedením Adriana Boothroyda zdolá domáce Poľsko, postúpi do semifinále z prvého miesta. Slovensko sa už musí spoliehať tiež na výsledok tohto zápasu, prípadne na tabuľku mužstiev na druhých priečkach. "Potrebujeme zregenerovať a zvíťaziť nad Švédmi. Už to nemáme vo vlastných rukách. Sústredíme sa na Švédov a potom nám musia pomôcť súperi. Stále dúfame, že sa nám podarí postúpiť," dodal Škriniar.