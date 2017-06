ME21: Slováci veria, že majú na Švédov

Na snímke vľavo Branislav Niňaj (Slovensko) a vpravo Jaroslaw Jach (Poľsko) Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

ďalší zápas A-skupiny:



štvrtok 22. júna, 20.45 h, Kolporter Arena, Kielce:



Anglicko - Poľsko



Lublin 21. júna (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov môže postúpiť do semifinále ME z prvého miesta viacerými spôsobmi. Pri každom z nich však potrebuje, aby jej do karát zahral výsledok druhého štvrtkového zápasu A-skupiny. Mladí Slováci sa od 20.45 h v Lubline stretnú so Švédmi, v rovnakom čase v Kielcoch na seba narazia Angličania a hostitelia Poliaci.Pokiaľ Slovensko zvíťazí, postačí mu akékoľvek bodové zaváhanie Anglicka. Komplikovanejšia situácia by nastala po nerozhodnom rezultáte Slovenska a víťazstve Poľska. V prípade triumfu Poľska 1:0 môže remizovať akýmkoľvek skóre. Ak hráči usporiadateľskej krajiny uspejú 2:1, zverenci Pavla Hapala postúpia remízou pomerom 3:3 alebo vyšším. Najunikátnejší pohľad na tabuľku by sa naskytol po víťazstve Poľska 2:1 a remíze Slovenska 2:2. Vtedy by dokonca rozhodoval menší počet disciplinárnych bodov, ktorý je momentálne vyrovnaný, oba tímy dostali štyri žlté karty. Za vylúčenie po červenej alebo dvoch žltých kartách sú tri body, za žltú kartu jeden bod. Ak by aj v tomto ohľade bola po posledných stretnutiach zhoda, na rad by prišiel koeficient reprezentácie do 21 rokov na žrebe záverečného turnaja 1. decembra 2016. Slovensko malo koeficient 31,057, vyšší než Poľsko na začiatku kvalifikácie (25,402) a domáca reprezentácia do žrebu neodohrala žiaden súťažný duel.Podľa pravidiel Európskej futbalovej únie (UEFA) pre ME 2015 a 2017 určujú pri rovnosti bodov dvoch alebo viacerých tímov poradie v skupine postupne počet bodov zo vzájomných zápasov, gólový rozdiel v skóre zo vzájomných zápasov, počet strelených gólov vo vzájomných zápasoch, celkový gólový rozdiel v skóre zo všetkých zápasov v skupine, počet strelených gólov vo všetkých zápasoch v skupine, menej disciplinárnych bodov vo všetkých zápasoch v skupine a napokon koeficient reprezentácie do 21 rokov na žrebe záverečného turnaja.Aj hráči si uvedomujú, že potrebujú "spoluprácu" súperov, no nekoncentrujú sa na počty, ale na vlastný výsledok. Bez neho im totiž nepomôže nič, tak ako to už zažili v druhý hrací deň. Poľsko a Švédsko sa síce rozišli zmierlivo, Slovensko to však po prehre s Anglickom nemohlo posunúť ďalej. "vie László Bénes. Táto generácia slovenskej dvadsaťjednotky nie je zvyknutá prehrávať a už vôbec nie dvakrát za sebou. Optimizmus jej dodáva, že po každom doterajšom neúspechu sa odrazila a triumfovala v nasledujúcom súboji. Na úvod kvalifikácie po prehre s Bieloruskom prišlo víťazstvo nad Cyprom, rovnakého protivníka zdolala po tom, ako nestačila na Nemecko v prípravnom stretnutí. Tento rok sa v príprave po prehre s Českom oklepala na úkor Srbska.vyhlásil ďalší stredopoliar Stanislav Lobotka.Podľa obrancu Branislava Niňaja, ktorý má rovnako ako Lobotka na konte plnú minutáž na šampionáte, sa aktuálny švédsky výber podobá na predchádzajúci. Ten pred dvoma rokmi v Česku vybojoval pre krajinu premiérový európsky titul medzi mužmi. Na lavičke je stále tréner Haakan Ericson.uviedol Niňaj. Ten dúfa, že domáca reprezentácia zaboduje s Anglickom a zamotá tabuľku v prospech Slovenska:Švédsko je po Anglicku ďalší súper, ktorý v aktuálnom cykle ešte neokúsil prehru. Severania prekonali v kvalifikačnej skupine o bod Španielov, keď zvíťazili v siedmich a remizovali v troch stretnutiach. Sú na ôsmom záverečnom turnaji, odkedy sa šampionát rozšíril v roku 1998 na okteto účastníkov, nechýbali ani raz vo vyraďovacej časti. Slovensko a Švédsko absolvovali dva vzájomné zápasy na úrovni dvadsaťjednotiek, sily si zmerajú po pätnástich rokoch. V kvalifikácii ME 2002 sa v Bratislave hralo 1:1, za SR skóroval Pavol Sedlák. "Tre Kronor" zvíťazili doma 4:0, keď sa strelecky presadili Zlatan Ibrahimovič či Kim Källström.Štvrtkovú konfrontáciu bude mať pod taktovkou hlavný rozhodca Jesus Gil Manzano zo Španielska, na čiarach budú jeho krajania Angel Nevado Rodriguez a Diego Barbero Sevilla. TV Markíza odvysiela priamy prenos.Slovensko - Švédsko /štvrtok 22. júna, 20.45 h, Arena Lublin, TV Markíza/rozhodcovia: Jesus Gil Manzano - Angel Nevado Rodriguez, Diego Barbero Sevilla (všetci Šp.)1. Anglicko 2 1 1 0 2:1 42. Slovensko 2 1 0 1 3:3 33. Švédsko 2 0 2 0 2:2 24. Poľsko 2 0 1 1 3:4 1