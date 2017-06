ME21: Slovensko 21 - Liptovský Hrádok 4:0 v generálke

Na snímke slovenský futbalistový reprezentant do 21 rokov Tomáš Huk. /span> Foto: TASR/Martin Baumann

generálka na ME:



Slovensko 21 - ŠKM Liptovský Hrádok 4:0 (1:0)



Góly: Mihalík, Králik, Vestenický, Šafranko. ŽK: Kotora, Očenáš (obaja Liptovský Hrádok), rozhodovali: Kružliak - Somoláni, Hancko, bez divákov.



zostavy a striedania:



Slovensko 21, prvý polčas: Chovan - Valjent, Niňaj, Šatka, Mazáň - Polievka, Hromada (32. Huk) Káčer, Chrien, Mihalík - Zreľák



Slovensko 21, druhý polčas: Rodák (60. Jakubech) - Špalek, Králik, Vavro, Skovajsa - Čmelík, Huk, Haraslín, Vestenický, Faško - Šafranko



ŠKM Liptovský Hrádok: Valíček (66. Krivulčík) - Kojnok, Gallo, Kotora (46. Papaj), Očenáš - Lovás (46. Janič), Vrlík (46. Ondrek), Zsigmund (46. Sajták), Podolský (70. Konečný) - Otruba, Orolín



Šamorín 10. júna (TASR) - Slovenskí reprezentanti do 21 rokov zdolali v piatkovej generálke pred ME futbalistov tejto vekovej kategórie ŠKM Liptovský Hrádok 4:0. Do siete víťaza III. ligy skupiny Stred postupne skórovali Jaroslav Mihalík, Martin Králik, Tomáš Vestenický a Pavol Šafranko.Zverencom Pavla Hapala sa nepodarilo dohodnúť prípravné stretnutie s iným národným tímom ani žiadnym fortunaligovým mužstvom. Voľba tak padla Liptovský Hrádok a podľa českého trénera duel splnil účel. "povedal Hapal na oficiálnej internetovej stránke Slovenského futbalového zväzu (SFZ).Hromadu nútene vystriedal Tomáš Huk v 32. minúte.uviedol stredopoliar.dodal lekár Zsolt Fegyveres.Stretnutie sa odohralo v Šamoríne za zatvorenými dverami. Hapal rozpustí mužstvo po sobotnom predpoludňajšom tréningu, to sa opäť zíde v nedeľu večer už aj s piatimi futbalistami (Milan Škriniar, Stanislav Lobotka, Matúš Bero, Albert Rusnák, László Bénes), ktorí odcestovali so seniorskou reprezentáciou na duel kvalifikácie MS 2018 v Litve. Výprava odletí na šampionát do Poľska 13. júna, v základnej A-skupine čakajú na Slovákov postupne domáci (16. júna, Lublin), Angličania (19. júna, Kielce) a obhajcovia Švédi (22. júna, Lublin).