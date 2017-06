ME21: Slovensko je momentálne na druhom mieste tabuľky druhých

Na snímke smutní slovenskí futbalisti spolu s trénerom Pavlom Hapalom (vľavo) Foto: TASR/Martin Baumann Na snímke smutní slovenskí futbalisti spolu s trénerom Pavlom Hapalom (vľavo) Foto: TASR/Martin Baumann



Tabuľky ME 2017 futbalistov do 21 rokov po druhom hracom dni



A-skupina:



1. Anglicko 2 1 1 0 2:1 4



2. Slovensko 2 1 0 1 3:3 3



3. Švédsko 2 0 2 0 2:2 2



4. Poľsko 2 0 1 1 3:4 1







B-skupina:



1. Španielsko 2 2 0 0 8:1 6 - istý postup do semifinále



2. Portugalsko 2 1 0 1 3:3 3



3. Srbsko 2 0 1 1 2:4 1



4. Macedónsko 2 0 1 1 2:7 1







C-skupina:



1. Nemecko 2 2 0 0 5:0 6



2. Česko 2 1 0 1 3:3 3



3. Taliansko 2 1 0 1 3:3 3



4. Dánsko 2 0 0 2 0:5 0

Tabuľka druhých:



1. Česko 2 1 0 1 3:3 3



-----------------------------------



2. Slovensko 2 1 0 1 3:3 3



3. Portugalsko 2 1 0 1 3:3 3





Zostávajúci program ME futbalistov do 21 rokov



A-skupina - 22. júna: Slovensko - Švédsko (20.45, Lublin), Anglicko - Poľsko (20.45, Kielce)



B-skupina - 23. júna: Srbsko - Španielsko (20.45, Bydgoszcz), Macedónsko - Portugalsko (20.45, Gdyňa)



C-skupina - 24. júna: Česko - Dánsko (20.45, Tychy), Taliansko - Nemecko (20.45, Krakov)



semifinále - 27. júna: víťaz A - druhý z B/C alebo víťaz C (18.00, Tychy), Španielsko - druhý z A alebo víťaz C (21.00, Krakov)



finále - 30. júna: 20.45, Krakov



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lublin 22. júna (TASR) - Slovenská reprezentácia do 21 rokov je po druhom hracom dni základných skupín majstrovstiev Európy futbalistov tejto vekovej kategórie na druhom mieste tabuľky druhých tímov. Tá je vzácne vyrovnaná, keď prvé Česko (C-skupina), Slovensko (A-skupina) i tretie Portugalsko (B-skupina) si pripísali tri body pri skóre 3:3.Podľa pravidiel Európskej futbalovej únie (UEFA) pre ME 2015 a 2017 určujú najlepšie mužstvo na druhej priečke postupne vyšší počet bodov, väčší gólový rozdiel v skóre, vyšší počet strelených gólov, menší počet disciplinárnych bodov (červená karta 3 body, žltá karta 1 bod, vylúčenie po dvoch žltých kartách 3 body) a napokon vyšší koeficient reprezentácie do 21 rokov na žrebe záverečného turnaja 1. decembra 2016.V neprospech Portugalska hovorí sedem žltých kariet, no Česko aj Slovensko nazbierali štyri. Medzi nimi momentálne rozhoduje až koeficient, ktorý má vyšší mužstvo z C-skupiny (33,690). Koeficient Slovenska je 31,057, spomedzi účastníkov má nižší jedine Macedónsko. To na získanie šance na postup potrebuje zdolať v záverečnom stretnutí Portugalsko. Pokiaľ sa mladí Slováci budú uchádzať o semifinále v tabuľke druhých tímov, s najväčšou pravdepodobnosťou tak budú musieť konkurentov prekonať v jednom z predchádzajúcich, ovplyvniteľných ukazovateľov. Úlohu môžu zohrať ofenzívna produkcia či disciplína.Zverenci Pavla Hapala však stále majú možnosť na postup z prvej pozície. Ak zvíťazia nad Švédmi, postačí im akékoľvek bodové zaváhanie Anglicka proti Poľsku. V prípade triumfu Poľska 1:0 môžu remizovať akýmkoľvek skóre. Ak hráči usporiadateľskej krajiny uspejú 2:1, Slováci postúpia remízou pomerom 3:3 alebo vyšším. Najunikátnejší pohľad na tabuľku by sa naskytol po víťazstve Poľska 2:1 a remíze Slovenska 2:2. Vtedy by rozhodoval menší počet disciplinárnych bodov, ktorý je momentálne vyrovnaný, oba tímy dostali štyri žlté karty. Ak by aj v tomto ohľade bola po posledných stretnutiach zhoda, na rad by prišiel koeficient. Slovensko ho na žrebe malo vyšší než Poľsko na začiatku kvalifikácie (25,402) a domáca reprezentácia do 1. decembra neodohrala žiaden súťažný duel.