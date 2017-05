ME21: Zreľák po operácii regeneruje a verí, že v Poľsku nastúpi

Na snímke vľavo kapitán Slovenska Adam Zreľák a hráč Srbska Nikola Maraš. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 10. mája (TASR) - Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adam Zreľák utrpel na začiatku jarnej časti sezóny únavovú zlomeninu nohy. Štart útočníka českého Jablonca na majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie v Poľsku (16.-30. júna) bol dlhé týždne otázny, momentálne sú jeho vyhliadky priaznivejšie.Najlepší slovenský strelec v kvalifikácii sa v týchto dňoch zotavuje v Nemecku v špecializovanom regeneračnom stredisku neďaleko Regensburgu.uviedol pre oficiálny web SFZ Zreľák, ktorého operovali v apríli.K jeho zraneniu prišlo v Mladej Boleslavi počas ligového zápasu.uviedol bývalý hráč Ružomberka a bratislavského Slovana, ktorý komunikuje s trénerom dvadsaťjednotky Pavlom Hapalom. Obaja veria, že regeneračné procedúry v Nemecku zaberú a hráč bude môcť cestovať do Poľska.Súpermi slovenského tímu v základnej A-skupine šampionátu sú domáce Poľsko (16. júna), Anglicko (19. júna) a obhajca titulu Švédsko (22. júna). Do semifinále postúpia víťazi troch skupín a jeden najlepší tím z tretieho miesta.