Mečíř nemá pre Rybárikovú špeciálnu radu: Nech si to užije

Na snímke Miloslav Mečíř Foto: TASR/Michal Svítok Na snímke Miloslav Mečíř Foto: TASR/Michal Svítok

Wimbledon 12. júla (TASR) - Úspešné ťaženie Magdalény Rybárikovej v tenisovom Wimbledone pozorne sleduje aj Miloslav Mečíř, ktorý bol až do utorka jediným slovenským semifinalistom prestížneho turnaja. Olympijského šampióna zo Soulu uchvátil spôsob, akým Rybáriková na tráve All England Clubu zdoláva jednu prekážku za druhou."Veľmi sa teším z Magdinho úspechu. Po absolvovaní dvoch operácii postúpila do semifinále Wimbledonu, čo je naozaj rarita. Na tráve dosahuje skvelé výsledky, má také vnútorné nadšenie. V 2. kole sa postarala o veľké prekvapenie, keď vyradila Karolínu Plíškovú a na toto víťazstvo dokázala nadviazať aj v ďalších zápasoch," povedal pre TASR kapitán slovenského daviscupového tímu.Pred semifinálovým duelom proti Španielke Muguruzovej Blancovej nemá pre Rybárikovú žiadnu špeciálnu radu. "Nech si to Magda hlavne na centri užije a nech pokračuje v predvedených výkonoch. Budem jej držať palce, aby postúpila do finále, to by bolo niečo výnimočné. Určite tam bude isté napätie, ktoré niekedy zväzuje, no inokedy zasa môže hráčovi pomôcť."