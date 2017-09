Medaile, kresby aj grafika, Balneologické múzeum otvorilo svoj depozit

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Piešťany 19. septembra (TASR) – Kolekciu umeleckých diel, ktoré má Balneologické múzeum Imricha Wintera uložené v depozite a doteraz ich nezačlenilo do svojich expozícií, si teraz možno pozrieť na výstave Podoby umenia 1. Druhý diel plánuje múzeum na budú rok a bude na nej zastúpené sakrálne umenie."Zastúpené sú maľby, kresby, grafiky, umelecké diela z bronzu – plakety a medaile, keramika,“ uviedol pre TASR riaditeľ múzea Vladimír Krupa. Časť z nich získali ešte zakladatelia múzea, kúpeľník I. Winter i členovia Piešťanskej muzeálnej spoločnosti. Ide napríklad o súbor portrétov obyčajných ľudí z Piešťan i okolia z tvorby výtvarníkov od začiatku 20. storočia do medzivojnového obdobia. "Vidno tu napríklad hlásnika či strážnika mosta cez Váh," povedal Krupa. Zastúpení sú neznámi autori, ale i Alexander Buzna, Emil Paulovič či Aurel Kajlich, ktorý väčšinu života prežil v Piešťanoch."Krajinky v zbierkach múzea zanechali, zrejme darovali, nám v súčasnosti menej známi maďarskí maliari, ktorí Piešťany navštívili pravdepodobne ako kúpeľní hostia," dodal Krupa. Na výstave sú i diela členov zamýšľanej a plánovanej kolónie umelcov, ktorú tu chcel založiť Janko Alexy – motívom diel Alexyho sú pamiatky tohto regiónu, Jozef Kollár si všimol starý kostolík Moravanoch nad Váhom a od Martina Benku je typická krajinka s motívom zberu zemiakov.Zastúpení sú výtvarní umelci druhej polovice 20. storočia, ktorí dlhodobo žijú a tvoria v Piešťanoch, z keramickej tvorby sú prezentované diela Ľubomíra Jakubčíka, Jozefa Sušienku a Ivana Polonského. Z depozitu na výstavu putovali aj práce medailéra Mariána Polonského i sochára Jána Koniarka. "Máme tu aj bustu z obdobia prvej svetovej vojny. Múzeu ju ako dar ponúkol jeden darca s tým, že ide o Eduarda Beneša. No vysvitlo, že je to busta neznámeho nadporučíka rakúsko-uhorskej armády od srbského sochára Stamenka Djurdjeviča, ktorý bol v Piešťanoch ako zajatec. Winterovci ho zaregistrovali a objednali si od neho bustu Beethovena, ktorú máme tiež v múzeu," dodal Krupa. Unikátom je podľa neho nedávno získaný nedokončený návrh plagátu pre piešťanské kúpele od dnes málo známeho rakúskeho umelca Karla Edlera von Stur, ktorý našli v antikvariáte v Banskej Štiavnici.Výstava potrvá od 19. septembra do 3. novembra.