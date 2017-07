Médiá: Británia: Voľný pohyb osôb bude pokračovať najmenej 2 roky

Westminsterský palác, sídlo britského parlamentu Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 21. júla (TASR) - Voľný pohyb občanov bude pokračovať najmenej dva roky po brexite, teda po vystúpení Británie z Európskej únie, a to na základe dohody o prechodnom období. Informovali o tom dnes britské médiá.Voľný pohyb bude teda platiť aj pre občanov EÚ smerom do Británie.Prvé plnohodnotné kolo rozhovorov o odchode Británie z EÚ, tzv. brexite, sa skončilo vo štvrtok niekoľkými kompromismi a názorovými rozdielmi ohľadom toho, ako chrániť budúcnosť občanov žijúcich v cudzine - buď tých v EÚ, alebo v Spojenom kráľovstve.Británia má vystúpiť z EÚ koncom marca 2019 po tom, ako v referende z vlaňajšieho 23. júna väčšina Britov hlasovala za brexit, pretože si želá obmedziť prisťahovalectvo a získať naspäť právomoci od Bruselu.Niektorí vysokopostavení členovia kabinetu britskej premiérky Theresy Mayovej, vrátane ministra financií Philipa Hammonda, presadzujú návrh na prechodné obdobie, ktoré by chránilo ekonomiku a upokojilo firmy.Na základe Hammondovho plánu by občania EÚ mohli ešte voľne cestovať do Británie počas obdobia dvoch rokoch, uviedol dnes denník The Times. Denník Guardian s odvolaním sa na vysokopostavený zdroj z britského kabinetu napísal, že voľný pohyb by mohol trvať až štyri roky po brexite.Hovorkyňa úradu premiérky Mayovej sa zatiaľ pre tlačovú agentúru Reuters k uvedeným informáciám nevyjadrila.12 jam gon