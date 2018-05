Médiá: Brusel nepritlačí Orbána k múru hrozbou krátenia fondov EÚ

Na snímke Viktor Orbán. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 9. mája (TASR) - Predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána nepritlačí Brusel k múru hrozbou odňatia fondov Európskej únie. Nech bude Maďarsko akokoľvek porušovať zásady dodržiavania právneho štátu, Únia nebude môcť Orbána pri tvorbe rozpočtu obísť, konštatovalo v stredu aktuálne vydanie maďarského týždenníka Heti Világgazdaság.Maďarský premiér má pred rokovaniami o rozpočte EÚ dobré pozície na viacerých frontoch. Aj keby Orbán naďalej porušoval princípy právneho štátu, hrozba Bruselu krátením fondov by bola zbytočná. K schváleniu rozpočtu EÚ pre obdobie 2021-2027 totiž podľa týždenníka vedie ešte dlhá diskusia.Orbán sa v otázkach hrozby sankciami môže v podpore okrem iného spoľahnúť na krajiny postihnuté korupciou podobne ako Maďarsko. V odpore voči Bruselu zrejme nájde spojencov v krajinách strednej a východnej Európy.píše periodikum.Nemožno očakávať ani to, že Maďarsko postihne trest Európskej ľudovej strany (EĽS), ktorej členom je aj Orbánova strana Fidesz. Mnoho európskych ľudovcov síce odsudzuje štýl jeho vládnutia, blížia sa ale voľby do Európskeho parlamentu a EĽS nechce prísť o maďarských poslancov, ktorí tvoria v jej radoch siedmu najpočetnejšiu skupinu.