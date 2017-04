Médiá: D. Trump by mal navštívi Izrael na konci mája

Americký prezident Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 28. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump by mal 22. mája pricestovať na svoju prvú oficiálnu návštevu Izraela, kde sa zdrží len do nasledujúceho rána. S odvolaním sa na nemenované zdroje z prostredia izraelskej vlády o tom dnes informoval denník Times of Israel a ďalšie izraelské médiá.Trumpova návšteva by sa tak mala odohrať bezprostredne pred Dňom Jeruzalema, ktorým si Izrael každoročne pripomína výročie obsadenia východnej časti mesta Izraelom počas vojny v roku 1967.Či Trump navštívi aj palestínske autonómne územia, doposiaľ známe nie je. Times of Israel zdôraznil, že Izrael v minulosti počas prvých mesiacov vo funkcii nenavštívil žiadny americký prezident.Do židovského štátu dnes zároveň dorazila delegácia 25 amerických činiteľov, ktorej úlohou je dohodnúť podrobnosti a potenciálne zastávky Trumpovej prvej zahraničnej cesty v prezidentskom úrade.Návštevou Izraela splní Trump svoj sľub z decembra. Vtedy totiž už skôr plánovanú cestu do židovského štátu odložil na čas, keď sa stane americkým prezidentom.Trumpa by mal počas návštevy Izraela sprevádzať americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson, americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová a americký veľvyslanec v Izraeli David Friedman, uviedol s odvolaním sa na stredajšie vyhlásenie Trumpovej administratívy izraelský spravodajský portál Ynet.Spoločnosť by americkému prezidentovi podľa Times of Israel mala robiť aj dcéra Ivanka a jej manžel Jared Kushner, zatiaľ čo Trumpova manželka Melania ostane v Spojených štátoch.