Médiá: D. Trump využíva svoje právomoci na maximum a viac

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 11. mája (TASR) – Donald Trump opäť ukázal, ako si predstavuje funkciu prezidenta - chce byť silným prezidentom so silnými právomocami, ktorý všetko urobí sám. Môže sa mu to však vypomstiť. Upozornili na to viaceré americké médiá po tom, ako šéf Bieleho domu odvolal riaditeľa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Jamesa Comeyho.napísal denník Los Angeles Times.Federálny úrad pre vyšetrovanie bol zriadený v roku 1908 a odvtedy mal 11 riaditeľov (jeden z nich, J. Edgar Hoover, pôsobil na jeho čele 48 rokov).pripomenul denník Washington Post.Williama Sessionsa odvolal vtedajší prezident Bill Clinton pre viaceré etické pochybenia a zneužívanie štátnych peňazí.Trump však podľa médií odvolal Comeyho bez toho, aby bolo dokázané, že šéf FBI niekde pochybil.Podľa spravodajskej televízie CNN zdroj blízky riaditeľovi FBI povedal, že Trump mal na odvolanie dva dôvody. Po prvé, Comey neposkytol Trumpovi žiadne záruky osobnej lojality. Po druhé, vyšetrovanie FBI týkajúce sa možného napojenia Trumpovho tímu na Rusko počas minuloročnej predvolebnej kampane naberalo na otáčkach.Ak sú toto skutočné dôvody odvolania, potom podľa CNN Trump zneužíva svoju právomoc.povedal analytik CNN Jeffrey Toobin.Richard Nixon prišiel pre škandál Watergate a marenie vyšetrovania o funkciu šéfa Bieleho domu. Slovo impeachment teraz zaznieva v USA opäť.napísal denník Washington Post.napísal ďalší renomovaný denník The New York Times.Televízia CNN uviedla, že Trump sa zahráva s ohňom a môže si privodiť impeachment.povedal právny analytik CNN Paul Callan.