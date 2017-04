Médiá: Eurokomisia bude od Londýna žiadať vyplatenie záväzkov v eurách

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 20. apríla (TASR) – Vyplatenie všetkých záväzkov súvisiacich s odchodom Spojeného kráľovstva z Európskej únie v eurách bude od Londýna žiadať Európska komisia (EK). Vyplýva to z návrhu detailných rokovacích usmernení EK, ku ktorým sa dostal magazín Politico.V navrhovaných usmerneniach EK počíta so splatením záväzkov, všetkých výdavkov spojených s brexitom a nákladmi na sťahovanie únijných agentúr z Britských ostrovov do iných členských krajín v spoločnej európskej mene.Detailné usmernenia pre brexit, z ktorých cituje Politico, predstavujú rokovací mandát pre hlavného únijného vyjednávača Michela Barniera. EK ich predstaví na začiatku mája, po aprílovom mimoriadnom zasadnutí Európskej rady, kde lídri členských štátov schvália všeobecnú rokovaciu stratégiu pre brexit. Dokument z dielne EK ešte bude musieť schváliť Rada EÚ.Podľa magazínu by práve návrh detailných usmernení mohol byť na budúci týždeň jednou z tém stretnutia predsedu EK Jeana-Clauda Junckera a britskej premiérky Theresy Mayovej v Londýne.EK v navrhovaných usmerneniach kladie dôraz na práva občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve. "Dohoda o brexite by mala obsahovať jasné, efektívne, vynútiteľné a nediskriminačné garancie pre občanov," píše sa v dokumente.Eurokomisia tiež v pripravovaných usmerneniach trvá na uzavretí dohody o odchode Británie z Únie pred začiatkom rokovaní o usporiadaní budúcich vzťahov medzi oboma celkami, informoval Politico.Samotné rokovania o brexite sa začnú až po britských predčasných voľbách, ktoré budú 8. júna.