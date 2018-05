Médiá: J&T Private Investments prevzala CEFC a zosadila Tvrdíka

Na archívnej snímke Jaroslav Tvrdík Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 18. mája (TASR) - Spolupráca medzi finančnou skupinou J&T a čínskou CEFC sa po niekoľkých mesiacoch sporov skončila veľmi neobvyklým a silným krokom. Jedna z častí J&T, konkrétne J&T Private Investments (JTPI), vo štvrtok (17.5.) prevzala kontrolu nad spoločnosťou CEFC Europe. Ako prvý krok odvolala existujúce predstavenstvo spoločnosti CEFC Europe a dosadila krízový manažment. Uviedol to portál idnes.cz.Novými členmi predstavenstva sa stali Peter Kubík a Dušan Palcr. To znamená, že vo vedení CEFC skončil Jaroslav Tvrdík, ale aj ďalší členovia predstavenstva vrátane Marcely Hrdej, Tomáša Bůzka a troch čínskych predstaviteľov. Nový krízový manažment má vraj predovšetkým zabezpečiť stabilitu všetkých častí skupiny CEFC Europe, a vytvoriť tak podmienky a časový priestor pre vyriešenie vzniknutej situácie.Čínska CEFC kroky finančnej skupiny J&T odmieta, je pripravená uhradiť do piatkového popoludnia všetky záväzky voči skupine J&T. Na svojom twitteri o tom vo štvrtok večer informoval Tvrdík. CEFC China zároveň v piatok oznámila, že je pripravená podniknúť právne kroky proti J&T.stojí v tlačovej správe.J&T Private Investments, ktorá teraz prevzala riadenie CEFC, je, zjednodušene povedané, nebanková časť, ktorá sa od J&T oddelila v roku 2013. A tá vo štvrtok večer zverejnila vyhlásenie, že CEFC si voči nej neplní záväzky.píše sa v tlačovej správe.Spomínaný čínsky štátny kolos CITIC Group má v európskej časti CEFC získať 49-% podiel. Číňania tým chcú vyriešiť veľké finančné problémy, do ktorých ich v uplynulých mesiacoch stiahla materská skupina CEFC. O nich sa začalo písať po tom, ako vyšlo najavo, že jej šéfa Jie Ťien-minga, poradcu českého prezidenta Miloša Zemana, vyšetrujú čínske úrady pre podozrenie z ekonomickej kriminality. Tvrdík opakoval, že o osude šéfa Jie Ťien-Minga nemá žiadne informácie.Podľa Tvrdíka čínsky konglomerát CITIC už na účet v Prahe odoslal 475 miliónov eur. O pripravenosti uhradiť všetky záväzky CEFC China do 14. h v piatok bola podľa neho spoločnosť J&T informovaná už pred rozhodnutím o prevzatí výkonu akcionárskych práv.vysvetlila vo svojej tlačovej správe CEFC China.stojí vo vyhlásení.CEFC si pred časom vybrala Česko ako sídlo svojich európskych aktivít a kúpila tú podiely v niekoľkých firmách. Má ich napríklad v aerolíniách Travel Service alebo cestovnej agentúre Invia.cz. Kapitálovo vstúpila do spomínanej J&T Finance Group, ovláda Pivovary Lobkowicz Group, strojársky a metalurgický podnik Žďas Žďár nad Sázavou, a je majoritným vlastníkom futbalovej Slavie aj štadióne v Edene.Čínska CEFC však okrem J&T Private Investments dlhuje peniaze aj bankový časti J&T, teda J&T Finance Group. V nej tiež Číňania vlastnia 9,9-% podiel.Pôvodne chceli získať až o polovicu, ale to im zamietla Česká národná banka a následne CEFC rokovania o zvýšení podielu prerušila. Zatiaľ čo nebanková časť J&T urobila razantné kroky a ovládla predstavenstvo CEFC Europe, banková časť vyčkáva.vyhlásila hovorkyňa J&T Finance Group Monika Veselá. CEFC za dlhy ručí okrem iného budovou bývalej Živnobanky v centre Prahy, administratívnym komplexom Florentinum alebo štadiónom v Edene.