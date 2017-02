Médiá: Obchodná cesta Trumpovho syna stála daňovníkov 100.000 dolárov

Eric Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP Eric Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 5. februára (TASR) – Syn amerického prezidenta Donalda Trumpa Eric bol minulý mesiac na obchodnej ceste v Uruguaji. Ako priamu rodinu prezidenta ho tam musela sprevádzať tajná služba, čo stálo takmer 100.000 dolárov."Ukazuje to, ako je vláda prepletená s Trumpovou firmou a ako sa tomu nedá vyhnúť. V tomto prípade boli vládne agentúry nútené podporiť obchodné aktivity, ktoré v konečnom dôsledku pomôžu prezidentovi v obohatení sa. Trumpovci síce sľúbili, že obchody oddelia od vlády, avšak keď budú cestovať po svete a propagovať svoju značku, budú závislí od verejne financovanej ochrany garantovanej prvej rodine," napísal americký denník Washington Post.Eric Trump prevzal spolu s ďalšími bratmi po tom, ako sa ich otec stal prezidentom Spojených štátov, vedenie Trumpovej firmy Trump Organization. Začiatkom januára cestoval do Uruguaja, kde stojí v ako jedinej juhoamerickej krajine luxusná výšková budova nesúca meno Trump. Eric tam rokoval miestnymi obchodníkmi s nehnuteľnosťami.Ako synovi prezidenta Spojených štátov prislúcha Ericovi Trumpovi osobná ochranka, ktorá ho musí sprevádzať aj na zahraničných cestách.Účet za hotelové izby - podľa dostupných informácií len za dve noci - pre tajnú službu v Uruguaji bol 88.320 dolárov. Ďalších 9510 dolárov si účtovalo veľvyslanectvo USA v Uruguaji, ktoré do daného hotela poslalo svoj personál, aby mohli podporiť tajnú službu, sumarizuje Washington Post."Toto je príklad rozmazania čiary oddeľujúcej osobné záujmy v rodinnej firme od vlády," povedala pre denník profesorka práva a expertka na vládnu etiku Kathleen Clarková.Hoci na cestu do Uruguaja boli použité verejné zdroje, vyjadriť sa k nej odmietli hovorca Erica Trumpa, tajná služba, ministerstvo zahraničných vecí i Biely dom.Podobnú kritiku si v roku 1989 vyslúžil aj Jeb Bush, syn vtedajšieho prezidenta Georgea H.W. Busha, a to za obchodnú cestu do Nigérie len necelé dva mesiace po otcovej inaugurácii."Prezidentove deti by nemali byť pripravené o kariérne príležitosti len preto, že sú členmi prvej rodiny," reagoval vtedy hovorca Bieleho domu na otázky novinárov.