Médiá opäť velebia Neymara, hoci do tretice mal len 3 druhé asistencie

Neymar v drese Parížu St. German. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 26. augusta (TASR) - Neymar v piatok večer síce nedal gól a ani na žiadny priamo neprihral, no opäť sa stal objektom obdivných reportov svetových médií. Brazílsky futbalista odohral vo 4. kole najvyššej francúzskej súťaže svoj tretí zápas za Paríž SG. Jeho tím vyhral nad AS St. Etienne 3:0 a bez straty bodu sídli na čele tabuľky s ohromujúcim skóre 14:2.Francúzske médiá ospevujú Neymarove "fintičky", ktorými opäť zabával divákov. Nerobí ich úplne samoúčelne, frekvenciu zvyšuje postupom zápasu, keď je už rozhodnuté a robí "futbal atraktívnym divadlom pre divákov". Pritom je ale tiež podstatné, že v troch zápasoch s ním dal PSG 12 gólov a len v jednom-jedinom úspešnom prípade nefiguroval ako (spolu)aktér najdrahší futbalista sveta. Nehovoriac o trafených žrdiach a šanciach, pri ktorých rozhodovali centimetre, či už po jeho strelách, alebo pokusoch spoluhráčov po jeho pasoch.hlása americká ESPN. Pripomína, že k druhým dvom gólom viedli dlhé presné pasy Neymara. Najprv poslal z ľavej strany center, ktorý Marquinhos priťukol gólovému Thiagovi Mottovi. Pred tretím zásahom sa Neymarove manévre skončili parádnym uvoľnením Meuniera a jeho center pohodlne na päťke premenil Edinson Cavani. Uruguajec dal dva góly a ako pripomína talianska Gazzetta dello Sport, aj jeho prvý zásah je dielom Neymara, keďže penaltu za faul zapískal rozhodca po tom, ako Cavaniho neskutočnou kolmicou vysunul jeho nový spoluhráč:Chválospevu na Neymara neodolal ani britský Sun:Neymar už v prvých dvoch zápasoch ukázal, že v jeho súčasnom formáte je jedno, aká je fáza sezóny, aký je na neho tlak a že brúsi súhru s novými spoluhráčmi. Vo svojom prvom zápase za PSG (3:0 v Guingampe) prispel k víťazstvu gólom, prihrávkou a tlakom na súperovho obrancu, ktorý si dal vlastný gól. Totálne exceloval aj proti Toulouse (6:2) dvoma parádnymi gólmi, dvoma ešte pozoruhodnejšími prihrávkami na ne a akciou, ktorá viedla ku gólovej penalte. V piatok si do štatistík nepripísal klasický futbalový záznam (gól), ani moderný zápis v podobe prihrávky, no mal "tri druhé asistencie".