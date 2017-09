MÉDIÁ: Ťažko povedať, odkiaľ vychádza dúha, ale končí sa pri Saganovi

Trojnásobný majster sveta Slovák Peter Sagan (v strede), strieborný Nór Alexander Kristoff (vľavo) a bronzový Austrálčan Michael Matthews (vpravo) pózujú fotografom s medailami po preteku mužov kategórie Elite na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v nórskom Bergene 24. septembra 2017. Foto: TASR/AP Trojnásobný majster sveta Slovák Peter Sagan (v strede), strieborný Nór Alexander Kristoff (vľavo) a bronzový Austrálčan Michael Matthews (vpravo) pózujú fotografom s medailami po preteku mužov kategórie Elite na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v nórskom Bergene 24. septembra 2017. Foto: TASR/AP

Bergen 24. septembra (TASR) - Reakcie zahraničných médií na víťazstvo slovenského cyklistu Petra Sagana v nedeľňajších pretekoch s hromadným štartom na MS v Bergene:"Získal historické tretie zlato. Peter Sagan prišiel akoby odnikiaľ a dosiahol svoj tretí titul za sebou a ukončil tak záverečné kolo v Bergene vyrážajúce dych.""Sagan získal historický tretí dúhový dres za sebou. Odjazdil takmer perfektné preteky, celý čas zostal v anonymite, na čele sa objavil až v záverečných niekoľko sto metroch a v špurte zdolal domáceho favorita Kristoffa.""Sagan prepisuje históriu, v nórskom Bergene sa stal tretíkrát za sebou majstrom sveta. Skompletizoval víťazný hetrik, čo sa dosiaľ žiadnemu cyklistovi nepodarilo. Počas celých pretekov zostával schovaný v strede hlavného pola, šetril sily a chystal svoj vlastný útok.""Rozhodli centimetre! Sagan sa hnal po zlatý hetrik. Podarilo sa mu to ako prvému jazdcovi v histórii.""Počas 267,5 km sa takmer neukázal medzi pretekármi na čele, no v záverečnom špurte zdolal domáceho Kristoffa a ako prvý v histórii získal tretí titul majstra sveta za sebou.""Nepodarilo sa to ani Eddymu Merckxovi, Peter Sagan získal tretí titul majstra sveta za sebou, keď zdolal domáceho hrdinu Kristoffa. Nórski fanúšikovia mu to prepáčili a na pódiu v Bergene ho oslavovali ako rockovú hviezdu.""Peter Sagan dosiahol neuveriteľné: 27-ročný Slovák dosiahol ako prvý v histórii hetrik v pretekoch s hromadným štartom na MS.""Alexander Kristoff bol centimetre od zlata na domácich majstrovstvách sveta. Zdalo sa, že sa postará o obrovské oslavy v Nórsku, no tesne pred cieľovou páskou ho predstihol Peter Sagan a získal titul tretí rok za sebou.""Trojnásobný šampión Peter Sagan je už vo veku 27 rokov legenda svojho športu. So 101 víťazstvami dokázal svoju silu na všetkých poliach. Je ťažké povedať, odkiaľ vychádza dúha, ale končí sa vždy pri Saganovi."



Sporza (Belg.): „Peter Sagan tretím titulom majstra v sérii sveta píše históriu, v Bergene vyhral špurt malej skupiny pred Alexandrom Kristoffom a Michaelom Matthewsom. Sagan sa celý deň držal v ústraní, zbytočne nenastupoval, ale na scéne sa objavil v pravom čase, a ukázal sa tak, ako to vie iba on.“

Przeglad Sportowy (Poľ.): „Boli to fascinujúce preteky. Keď z pelotónu ušli v poslednom kole Julian Alaphilippe a Gianni Moscon, zdalo sa, že to zvládnu. Napokon ich zredukovaný pelotón dostihol a Peter Sagan tradične finišoval najlepšie zo všetkých. Slovák sa stal tretí raz po sebe majstrom sveta v pretekoch s hromadným štartom, tesne zdolal domáceho Nóra Alexandra Kristoffa. Tretí bol Austrálčan Michael Matthews. Poľský favorit Michal Kwiatkowski nemal dostatok síl a skončil jedenásty.“

VG (Nór.): „Kristoff na domácej pôde túžil po zlate, napokon z toho bolo veľké sklamanie. Preteky s hromadným štartom na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike zakončil druhým miestom o centimetre sa Petrom Saganom. Preteky sa skončili hromadným špurtom čelnej skupiny. Domáci reprezentant sa odhodlal k dlhému šprintu, ale na Sagana nestačil.“