Médiá: Trump plánuje v Bedminsteri hostiť aj lídrov z OSN

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 6. augusta (TASR) – Americký prezident Donald Trump je od piatku na dovolenke vo svojom luxusnom golfovom stredisku v Bedminsteri v štáte New Jersey. Denník Washington Post zistil, že v septembri tam plánuje pozvať aj svetových lídrov zúčastňujúcich sa v New Yorku na Valnom zhromaždení OSN.informovali noviny.Valné zhromaždenie OSN sa začne 12. septembra v New Yorku a zúčastní sa ho takmer 150 hláv štátov z celého sveta. Washington Post pripomenul, že prezident Spojených štátov sa na podujatí zvyčajne zúčastňuje len približne dva dni, potom krajinu zastupuje minister zahraničných vecí. Obaja sa so svetovými lídrami stretávajú buď v budove OSN, alebo v okolitých hoteloch. Trump sa teda podľa denníka chystá porušiť tradíciu.napísal Washington Post.Šéf Bieleho domu podľa denníka plánuje vystúpiť na Valnom zhromaždení 19. septembra. V centrále organizácie sa potom zrejme stretne s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom.uviedol denník.Washington Post dodal, že podľa informácií od diplomatov by sa Trump mohol stretnúť s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, britskou premiérkou Theresou Mayovou a izraelským premiérom Benjaminon Netanjahuom.dodali noviny.Biely dom ani ministerstvo zahraničných vecí sa pre Washington Post na túto tému zatiaľ nechceli vyjadriť.